Культура

Пейзажи-иллюстрации к михайловским строфам Пушкина экспонируют в Минске

Выставку «Литературный пейзаж» открыл Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в Минске, в Национальном художественном музее Республики Беларусь, вечером 18 июня.

Марианна Шретер. Околица Михайловского. Дом Пушкина со стороны Сороти (1982).

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, в экспозицию вошли две бронзовые скульптурные композиции и 31 графический лист (пастель и акварель, в том числе — черная; тушь, перо; ксилографии и автолитографии) из фондов «Михайловского». Это произведения, созданные представителями разных художественных школ в прошлом и нынешнем столетиях — в период от 1930-х до 2010-х. Каждая из них, убеждены в музее, позволяет взглянуть по-новому, зачастую даже более пристально, на уже знакомые пушкинские места, при этом связующим, «центральным звеном» экспозиции остается пушкинское слово, пушкинская цитата. Таким образом, графика и скульптура становятся своего рода иллюстрациями к «деревенским» главам «Евгения Онегина» и лирическим стихам, написанным в Михайловском.

Анатолий Посядо. А. С. Пушкин на прогулке в Михайловском (1965).

Напомним, что святогорские музейщики тесно и плодотворно сотрудничают с коллегами из Республики Беларусь и в частности регулярно «обмениваются» фондовыми выставками. Так, в белорусском Полоцке в эти дни завершает работу (открыта до 20 июня) выставка «Пушкин. Гоголь. Графика Ю. К. Люкшина», подготовленная специалистами из Пушкиногорья. А гости «Михайловского», в свою очередь, еще сегодня и завтра смогут знакомиться с экспозицией офортов и печатных досок работы Георгия Поплавского (1931—2017) из коллекции Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.

Планируется, что выставка «Литературный пейзаж» в Национальном художественном музее Республики Беларусь будет открыта для посетителей до 15 августа текущего года.