Культура

В Пскове прошли X Калкинские чтения

В историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева в Пскове прошли очередные «Калкинские чтения» - X Международная научно-историческая конференция «Гражданская война на Северо-Западе России и судьбы ее участников». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Эта конференция проводится в Пскове раз в два года, начиная с 2003 года. С 2007 года по инициативе участников конференции ей присвоено наименование «Калкинские чтения» в честь краеведа, исследователя гражданской войны (белого движения), журналиста, публициста Олега Калкина, который был инициатором и организатором первых конференций.

«Калкинские чтения» в Пскове - это совместное мероприятие управления культуры администрации Пскова, историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева, Псковского археологического центра, Псковского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, военно-исторического клуба «Кольчуга» и редакции журнала «Михайлов день».

Цель этих чтений - гражданское примирение через поиск исторической правды и опровержение псевдонаучных трактовок Гражданской войны.

«Калкинские чтения» в Пскове традиционно собирают исследователей из разных городов России и зарубежных стран. Например, на этот раз в чтениях по видеосвязи участвовал исследователь морской истории и Белого движения в Эстонии Пееду Саммалсоо из Таллина (Эстония) с докладом «Наровская речная флотилия Северо-Западной армии в 1919 году».

Доклад краеведа из Новгородской области Тамары Гончарук-Дащенко по воспоминаниям ее родителей собравшиеся посмотрели в видеозаписи.

Как обычно, «Калкинские чтения» начались с литии и возложения цветов к памятной доске на доме, где жил Олег Калкин.

С первым докладом на конференции выступила археограф Государственного архива Псковской области Екатерина Максимова, которая рассказала собравшимся, из чего состоит личный фонд Олега Калкина в региональном госархиве.

Далее студент Санкт-Петербургского университета Захар Герасимов прочел доклад «Дореволюционный период в истории Чудской озерной флотилии», а старший научный сотрудник Псково-Избоского музея-заповедника Михаил Кузьмин рассказал о судьбе братьев Балаховичей и Пермикиных «на сломе эпох».

Заместитель председателя Санкт-Петербургского Митрофаниевского союза, член Санкт-Петербургского отделения НК ИКОМОС Илья Попов выступил с результатами исследования о захоронении воинов Северо-Западной армии, погибших в августе-сентябре 1919 года на реке Луге близ Сабска и похороненных в селе Старополье тогдашнего Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии.

Главный хранитель фондов Краеведческого музея в Опочке Александр Кондратеня рассказал участникам чтений об уроженце города Опочка А. В. Колюковском, который участвовал и в Первой Мировой, и в Гражданской войнах.

Директор «Музея Ледовое побоище. Самолва» Владимир Потресов прочел доклад «Сергей Яблоновский: от Екатеринбурга до Парижа». Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского музейно-выставочного центра Иван Петров выступил с докладом о церковной эмиграции в странах Балтии в 1941-1942 годах.

Вице-президент Национального научного комитета по историческим некрополям НК ИКОМОС Николай Лаврентьев, а также управляющий партнер «ААГ Лигал» Андрей Гаревский подытожили конференцию докладом «Калкинские чтения как источник по изучению Гражданской войны на Северо-Западе России».

Все доклады X «Калкинских чтений» записаны на видео и будут опубликованы в группе историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева в социальной сети «ВКонтакте» и на канале библиотеке в YouTube.

«Калкинские чтения» завершились презентацией книги «Прибалтика между двумя революциями: германские добровольцы в антибольшевистской борьбе (1921)», которую представил автор-составитель Николай Лаврентьев. Это сборник мемуаров непосредственных участников тех событий, которые проливают свет на некоторые обстоятельства Гражданской войны. По словам Николая Лаврентьева, в отличие от немецких мемуаров того же времени, повествующих о тех же событиях, авторы которых зачастую тенденциозны, поскольку они писали в расчtте на широкого читателя, это записки российских эмигрантов, которые не имели возможности публиковаться, и поэтому «оставили более искренние свидетельства, лишенные патриотического пафоса». Авторы сборника разыскали их в том числе в иностранных архивах, некоторые из них впервые переведены на русский язык и опубликованы в России.

Вечером после конференции с программой «Широка страна моя родная» в библиотеке имени И. И. Василева выступили псковские авторы-исполнители Игорь Плохов, Владимир Зарубин и Сергей Ларионов.

Сегодня участники «Калкинских чтений» отправились с экскурсией на Талабские острова, где они посетят церковь святителя Николая и келью старца Николая Гурьянова на острове имени Залита, возложат цветы к Поклонному кресту, побывают в церкви Петра и Павла на острове имени Белова.