Культура

В Пскове презентуют книгу «Южные псковские пригороды в Смутное время»

Презентация книги «Южные псковские пригороды в Смутное время» кандидата исторических наук, доцента кафедры истории России и археологии Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, автора 10 монографий и более 200 научных статей Якова Рабиновича состоится в Пскове 20 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

«Книга повествует о событиях, происходивших в самый драматический период истории России начала XVII века на южных границах Псковской земли в таких городах, как Себеж, Опочка и Красный. Эти и другие города – Великие Луки, Невель и Заволочье – оказались в эпицентре событий, связанных с борьбой Пскова, который поддерживал самозванца Лжедмитрия II, против сторонников Василия Шуйского. В издании восстанавливается хронология событий Смуты в данном регионе», - рассказали в библиотеке.

Мероприятие пройдет в Псковской областной библиотеке в 11.00 по адресу: улица Профсоюзная, 2.