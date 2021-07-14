Культура

Научную конференцию памяти Саввы Ямщикова проводят в «Михайловском»

Традиционная научная конференция «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти С. В. Ямщикова в эти часы работает в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, мероприятие проходит в онлайн-формате.

Сергей Репин. Портрет Саввы Ямщикова (1987). Из собрания Пушкинского заповедника

Докладчиками на чтениях нынешнего года выступают научные сотрудники Пушкинского заповедника. С их статьями, подготовленными по итогам выступлений на конференции, равно и с материалами их коллег из Санкт-Петербурга, работников Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», а также Александра Гринцевича, президента ООО «СДК», которая нынешней весной осуществляла работы, направленные на реставрацию и сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Могила Пушкина Александра Сергеевича (1799-1837)», можно будет познакомиться позднее. Планируется, что они будут опубликованы в одном из последующих выпусков музейного издания «Михайловская пушкиниана».

После пленарного заседания в программе конференции запланирован выезд на городище Воронич. Там, на могиле С. В. Ямщикова, в 15 начнут заупокойную службу по «реставратору всея Руси».

Напомним, что жизнь и творчество С. В. Ямщикова — советского и российского художника-реставратора, историка искусства, публициста, ученого-культуролога — самым тесным образов связаны с Псковом и Святогорьем. Сегодня — канун дня его смерти, случившейся в Пскове 19 июля 2009 года. В память о пламенном пропагандисте и защитнике памятников нашей истории на здании Поганкиных палат Псковского музея-заповедника позднее была установлена мемориальная доска, текст для которой написал Валентин Курбатов: «С твёрдой верой в силу креста и слова стоявшему за Псков духовному воину. Благодарные псковичи». А в Пушкинских Горах был открыт и работает «Музей друзей Саввы Ямщикова», отметили в музее.