«Летние вечера в русской усадьбе» возвращаются в Тригорское

На первый в нынешнем году концерт в рамках многолетнего музыкально-литературного проекта «Летние вечера в русской усадьбе» приглашает жителей и гостей Пушкиногорья Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское».

Репродукция: Леонид Гервиц. Пасмурный день (1985). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, 11 июля цикл камерных концертов откроют выступлением петербургских артистов — лауреата Московского конкурса «Романсиада», солистки «Петербург-концерта» Наталии Кривёнок (меццо-сопрано), дипломанта международного конкурса Нины Сидоровской (фортепиано), а также известного артиста театра и кино, актёра петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, лауреата международного конкурса «Овация» Михаила Драгунова.

В программе вечера — сами исполнители определяют его жанр как музыкальный спектакль — вокальные миниатюры Михаила Глинки, Александра Алябьева, Александра Даргомыжского и Антона Рубинштейна.

«Стихи и романсы начала XIX столетия, а также более поздние вокальные миниатюры, вдохновлённые произведениями Пушкина, фортепианные пьесы и образы, созданные артистами, помогут слушателям почувствовать атмосферу усадьбы в дни, когда здесь бывал поэт и все тригорские барышни— тайно или явно — были в него влюблены», — убеждены в музее-заповеднике «Михайловское».

Меломанов, как обычно, к 18 ждут в Тригорском, в мемориальном музее Осиповых и Вульфов — соседей и сердечных приятелей Пушкина.

В музее напомнили, что концерты камерной музыки в Тригорском — дань старинной, пушкинского времени, русской усадебной традиции домашнего музицирования. «Летние вечера…» пользуются неизменным вниманием жителей района, многочисленных дачников и туристов.