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Руководитель управления Минкультуры по СЗФО: Печоры значимы для всей России

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О значимости города Печоры, как памятника культурно-исторического наследия и зодчества, говорили на открытии VI Межрегионального форума «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» сегодня, 9 июля, в псковской библиотеке имени Ивана Василёва, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руководитель управления Министерства культуры РФ по СЗФО Андрей Ермаков в приветственной речи рассказал об успехах и планах реставрационных работ на территории СЗФО.

«Вчера провели совещание, внимательно посмотрели, где-то удалось подняться на звонницу, где-то спуститься в подвалы, все настоятели говорят, очень хорошо, что наконец-то добрались до этих объектов. Завершили работы на значимом объекте не только для Пскова, но и для всей России - в городе Печоры», - комментирует Андрей Ермаков.

Ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Елена Галактионова выразила благодарность всем учреждениям, благодаря которым форум проводится не в первый раз.

Директор департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Роман Рыбало напомнил, что в России находится 34 объекта всемирного наследия, 10 из которых - в Пскове, и на данный момент одно из приоритетных направлений Минкультуры РФ - сохранение и преумножение памятников исторической и культурной ценности.

В приветственной речи от имени генерального директора Псковского музея-заповедника Светланы Мельниковой отметили, что русскую культуру нельзя отменить и нельзя не признать её значимость для мировой культуры.

Президент Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) России Леонид Кондрашев прислал видеообращение, в котором также выразил глубокую благодарность за возможность для специалистов участвовать в форуме для обмена знаниями и опытом.

Древлехранитель Псковской епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат) монах Антоний (Воеводин) отметил, что особая значимость форума заключается в том, что в нём участвуют не только архитекторы, скульптуры и другие профессионалы, но и священнослужители, которые непосредственно ухаживают за храмами и церквями.

Генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова Лариса Егорова выступила с описанием опыта создания и работы Центра реставрации и консервации, который будет оказывать подобные услуги библиотекам и не только.

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Первый заместитель министра культурного наследия Псковской области Антон Заруцкий поделился успехами в распределении грантов, выделенных на реставрацию объектов ЮНЕСКО.

«Что-то мы уже умеем, чему-то ещё учимся, но с большой гордостью хочу отметить, что Институт наследия имени Лихачева нас, как неопытных котят, тыкает, как надо, и мы всегда стараемся перенимать подаренный нам опыт», - прокомментировал Антон Заруцкий.

Напомним, VI Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» продлится два дня, 9 и 10 июля, в псковских библиотеках имени Ивана Василёва и Валентина Курбатова.

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