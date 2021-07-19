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Культура

В уникальном храме XV века на Псковщине вновь прекращены реставрационные работы

19.07.2021 11:02|ПсковКомментариев: 2

Работы по реставрации уникального храма Успения в Мелетово, датированного XV веком, прекращены. Один из читателей Псковской Ленты Новостей прислал в адрес редакции видео, в котором рассказал о том, что сейчас происходит на площадке. «В этом году работы по реставрации велись буквально три недели - укрепляли фундамент, немножечко подштукатурили - и все, больше никаких работ не было, - говорит автор обращения. - Хотя такое теплое лето, могли бы быть завершены все уличные работы».

По словам читателя, контракт с подрядчиком - фирмой «Анфилада» - расторгнут. До 1 августа они должны навести порядок, убрать мусор, демонтировать леса. Однако по сей день на объекте не производится никаких работ.

На звонки руководитель ООО «Анфилада» не отвечает, но в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей старший научный сотрудник Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Ирина Мельникова подтвердила, что в настоящее время работы в храме остановлены.

Основные противоаварийные работы произведены, однако с точки зрения музеефикации объекта многое не сделано: необходима замена окон, дверей, полов, проведение электричества, благоустройство территории. Все это позволило бы показывать памятник туристам. При этом официальных ответов от Министерства культуры РФ на запросы псковских музейщиков о дальнейшей судьбе памятника на данный момент не получено.

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Между тем чуть ли не ежедневно в адрес Псковского музея-заповедника приходят запросы на посещение храма Успения Пресвятой Богородицы в Мелетове. Интерес гостей города к памятнику очевиден, но пока не может быть удовлетворен ни в каком виде.

Добавим, что еще три года назад Псковский государственный музей-заповедник подготовил проект концепции сохранения и развития церкви Успения Богородицы в деревне Мелетово Псковского района. Документ предполагает создание музейно-туристического комплекса, включающего в себя территорию погоста Мелетово с объектами культурного наследия: церковь Успения Богородицы и церковь Святой Троицы.

В проект было включено проведение первоочередных противоаварийных работ, а затем комплексных работ по реставрации (архитектуры и фресок) и приспособлению церкви Успения Богородицы (1465 год), а также реставрации и приспособлению церкви Святой Троицы (1913 год). Кроме того, было запланировано строительство на территории Мелетовского парка новых объектов инфраструктуры: музейного здания с информационным центром, экспозиционно-выставочными и лекционными помещениями, стоянкой автотранспорта, кафе и гостевого дома. Сроки реализации - 2018-2024 годы. На данный момент музей подал заявку на возведение музейного здания, однако поддержки со стороны официальных структур она пока не получила.

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Теги: #реставрация #Псковский музей-заповедник #Мелетово
Источник: Псковская Лента Новостей
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