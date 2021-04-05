Туризм

Псковское Мелетово: развидеть невозможно

В незапамятные времена через земли современного Псковского района прошел ледник. Он оставил после себя плавные впадины, словно созданные для того, чтобы здесь текли реки, в которых рыбу можно ловить руками. Оставил холмы, на вершины которых так и просятся белоснежные храмы, устремленные в небо. И оставил просторные равнины, на которых поселились трудолюбивые талантливые люди - псковичи. Войны, революции, голод, безвластие - ничто не сломило дух этих людей. Их потомки по сей день живут в окрестных деревнях и селах и ни за какие коврижки не переберутся в манящие большими огнями и «возможностями» Питер и Москву. Потому что их земля - здесь, в Карамышево, Быстрецово, Виделебье, Андрюшино, Мелетово.

Дело за малым - создать рабочие места. Одни возрождают запущенные колхозные сады, другие выращивают огуречные плантации, ну а энтузиасты музейного центра Карамышево уповают на туристов: достопримечательностей здесь - что в вашей Праге! Один храм Успения XV века в Мелетово чего стоит!

Фото здесь и далее - Вадим Боченков

Маршрут построен

Представляю, как удивились бы в каком-нибудь эстонском или латышском аналоге Карамышево, если бы в ответ на предложение создать новый туристический экомаршрут с акцентом на историческую аутентичность получили бы ответ в местном совете-комитете: «В Карамышевской волости помимо церкви отсутствуют туристические объекты, которые представляют большой интерес для туристов». Между тем, именно так считают в комитете по туризму Псковской области.

Помилуйте, у нас же здесь не только классически псковский шедевр древности, но и удивительной красоты храм Николая Чудотворца XVI века в Виделебье, рядом с которым захоронены родители почитаемого русского святого - Никандра-пустынножителя (оттуда и до Никандровой пустыни рукой подать). По соседству, в Порховском районе, - крайне редкий собор в стиле барокко в Опоках, там же - древнее Городище, где в конце 19 века проводил археологические раскопки Николай Рерих, там же - фамильный склеп семьи Карамышевых, старинной дворянской семьи, в честь которой названо село и целая волость.

Едем дальше - «дворянские гнезда» псковских помещиков Карамышевых, Фан-дер-Флитов, Назимовых. Если углубиться в Порховский район - дорога хорошая, как по «воздусям» туристы поедут - до здравницы «Хилово» недалеко. Нельзя не вспомнить и о теме Великой Отечественной войны: в 2 км от Карамышево расположена деревня Пикалиха, жители которой были заживо сожжены фашистами в феврале 1944 года. На погосте в Мелетово установлен «Памятник праведнице мира» - простой псковской крестьянке Пелагее, которая спасла в годы оккупации еврейского мальчика.

Однако региональный комитет по туризму упорствует: нечего, мол, делать у вас туристам. Вызов принят: порядка 10 маршрутов, затрагивающих так или иначе Карамышево и другие населенные пункты Псковского района, составила известный псковский искусствовед, краевед, историк Тамара Шулакова.

Чтобы презентовать их, организовали на прошлой неделе поездку в Карамышево. Позвали всех - представителей региональных комитетов по туризму и охране памятников, студентов, руководителя регионального Центра добровольчества Михаила Васильева, директора МБУ Псковского районного центра культуры Игоря Тарасова. Подискутировали о том, как завлечь турпоток в волость, поделились опытом, полюбовались фресками, новыми идеями обменялись.

Например, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик рассказал о том, что в Порховской крепости на данный момент ведутся активные реставрационные работы. Благодаря финансированию в 142 млн рублей появилась возможность выполнить максимально полный объем: планируется, что к следующему году внешний облик крепости восстановят, и в Порхов поедут туристы. «Крепость является магнитом, и если мы поедем мимо, и Карамышево с Мелетово останутся за бортом, это будет провал в нашей работе», - подчеркнул Вадим Нэдик и предложил связать Карамышево и Порхов единым турмаршрутом.

Кроме того, он напомнил, что в 2022 году буду завершены и реставрационные работы в Мелетово. Есть надежда на то, что специалисты займутся и расположенным рядом с Успением храмом святой Троицы, который датируется 1914 годом. Поблагодарив митрополита Псковского и Порховского Тихона за активное участие в судьбе храма, Вадим Нэдик отметил, что усилия по возрождению Мелетово были предприняты вовремя.

Заместитель директора - начальник службы управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников», действительный член ИКОМОС Мария Лисенкова рассказала о том, что в рамках реализации плана управления объектами Всемирного наследия орган охраны проработал водный маршрут по Великой, который позволит туристам с речной глади полюбоваться главными памятниками псковской архитектуры.

Два часа пролетели как одна минута: атмосфера гостеприимного музейного центра в Карамышево располагала к дружескому общению и вдумчивому обсуждению. Всем понравилось. Кроме сотрудников комитета по туризму - они просто не приехали.

Служенье муз

Конечно, Карамышевский музейно-исторический центр заслуживает отдельного рассказа, однако в этот раз мы упомянем лишь о самом важном - о том, что могло бы превратить его в информационный центр и мини-музей фрески. Тем более что, по словам Тамары Шулаковой, это тот случай, когда «музей практически сделан, его надо просто ввести в оборот».

В судьбе центра в разное время принимали участие разные люди. Прежде всего, это группа местных энтузиастов, которые чуть ли не на собственные деньги собирали по крупицам экспонаты: книги, предметы быта - документальные свидетельства прошлого и настоящего волости. Именно сюда были переданы в дар копии мелетовских фресок, сделанных здесь в разные годы студентами и профессорами Академии художеств. Эти копии делают пространство музейного центра художественно значимым: в Мелетово сейчас ведутся реставрационные работы, внутрь туристу не попасть, а здесь он может составить полное представление о том, что такое псковская живописная школа, каковы ее особенности, в чем ее универсальная ценность, наконец, почему множество специалистов, в том числе зарубежных, ставят ее на один уровень с творениями мастеров итальянского Возрождения.

Активно помогал центру и первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак: шесть лет назад, будучи губернатором Псковской области, выделил из бюджета средства на ремонт простого деревенского домика, в котором разместились местные энтузиасты.

Большой вклад в работу музея внес Валентин Курбатов, советский и российский литературный критик, литературовед, прозаик, член Союза писателей России и Президентского Совета по культуре, лауреат Государственной премии РФ, скончавшийся в марте этого года. Здесь, в Карамышево, вспоминают его добрым словом и со слезами на глазах. Знакомы с ним местные активисты были еще с 70-х, он часто бывал здесь, в книге отзывов сохранилась его запись - «с благодарностью за святое ваше служение». Когда он был здесь в последний раз, то сказал: «Если бы в каждой волости был такой центр, Россия была бы спасена». Уезжая, расстраивался, что мало песен попели на завалинке, мало поговорили и попросил: в следующий раз попробовать бы в гостеприимном центре пшенную кашу с тыквой...

А еще поддерживают доброхотов-музейщиков туристы, которые сюда приезжают. Например, две недели назад здесь побывала группа пенсионеров из Дедовичей. Гости сказали, что всю жизнь проезжали мимо и не знали, что в деревянном домике по улице Советской, дом 18 сокрыты такие богатства. «Мы вошли и ахнули, увидев летящего ангела», - это они так о копии мелетовской фрески отозвались.

Бывали здесь и туристы, приехавшие из-за границы, часто приезжают московские студенты художественных вузов. А в декабре организованная группа побывала. Среди туристов был старшеклассник, который на вопрос о том, что ему понравилось больше всего, ответил: «Фрески». «Значит, все не зря, - радуется Татьяна Павлова, специалист отдела по развитию туризма в Псковском районе. - Значит, это надо людям. И мы работаем».

Маленький, но очень важный музей строит большие планы, разрабатывает многочисленные тематические программы и экскурсии, активно сотрудничает с местным фольклорным ансамблем «Балагуры» и лелеет мечты о том, что вырастет в очень нужный всему региону проект - мини-музей фрески, который будет знакомить туристов с нашими шедеврами.

Как надеются неравнодушные жители, в скором времени карамышевский музейно-культурный центр поставят на баланс Псковского района - это даст дополнительную опору сельским энтузиастам, в том числе финансовую. Ведь сделано многое, но предстоит не меньше. Остро, как это часто бывает, стоят вопросы парковки и туалета, оплаты труда специалистов, обновления фондов, благоустройства территории, выпуска буклетов и прочей сувенирной продукции. Между тем, именно здесь можно было бы, по мысли разработчиков новых турмаршрутов, обустроить уютный пункт приема туристов.

Яйцо или курица

Но одним центром и музеем сыт не будешь - если уж «раскручивать» туристический потенциал Псковского района (а вы уже наверняка поняли, что он у муниципалитета есть, да еще какой), то необходимо продумывать инфраструктуру в целом. Гостевые дома, пункты питания, парки, дороги и транспортная доступность, условия для людей с ограниченными возможностями, досугово-развлекательная система (интересные событийные поводы, сувенирные лавки, спортивные сооружения и т. п.).

Концептуально подойти к этому вопросу попытались псковские студенты Ольга Алексеева и Анастасия Иванова под руководством преподавателя, архитектора Александры Рычковой. Они проанализировали социально-экономическое состояние Карамышевской волости. Самые печальные выводы: растет численность безработных, население год от года сокращается. Из минусов, которые отрицательно сказываются на развитии местного туризма, студенты назвали отсутствие средств размещения и рекламы, в том числе в Интернете.

Но факторов успешности больше: благоприятная экологическая ситуация, транспортная доступность, наличие объектов культурного наследия и других достопримечательных мест. Наиболее перспективным для развития молодежь посчитала экотуризм: рядом две столицы, жители которых мечтают о тихом отдыхе на природе, вдали от высоких скоростей и искусственных ценностей. К тому же в окрестностях - масса запущенных земель, которые только ждут, когда же найдутся рачительные хозяева.

Участники встречи «набросали» в копилку студентов-будущих специалистов по госуправлению массу идей: строительство экодеревни, открытие художественной мастерской с мастер-классами по рукоделию и народным промыслам (работает ведь подобная идея в ленинградских Мандрогах - и успешно, со всего мира туристы едут!).

Работают студенты и над созданием визуального логотипа Карамышевской слободы. Валерия Маркова и Варвара Авенс показали многочисленные эскизные проекты. В их основе - мелетовская фреска с птицей неясытью. Почему именно она? Во-первых, она прекрасна сама по себе. Во-вторых, она уникальна - а это одна из главных составляющих бренда. Студенты-дизайнеры продумывают и элементы навигационной карты для туристов с главными достопримечательностями, разрабатывают и верстают буклеты, посвященные фрескам и новым туристическим маршрутам. Они даже «поколдовали» над внешним обликом и планировкой домиков экодеревни.

На данный момент все студенческие идеи не выходят за рамки магистерских диссертаций. Но лиха беда начало. А пока, как отметил Игорь Тарасов, можно было бы подготовить дизайн-таблички, которые информировали бы потенциальных туристов о наличии музейно-культурного центра в Карамышево. Поддержал начинания студенчества и Михаил Васильев, который предложил им подойти к проблеме более точечно: тщательная проработка помогла бы студентам заявиться на участие в конкурсе президентских грантов или даже - при наличии конкретного турпроекта - встретиться с представителями областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Еще в январе 2018 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил ответственным исполнителям представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово. Спустя девять месяцев региональные СМИ поделились новостями: «Власти Псковской области предприняли ряд шагов по включению объекта в туристические маршруты и определили инвестора, который выполнит благоустройство прилегающей территории и построит гостевой дом для туристов».

После встречи в Карамышево мы заехали в Мелетово. Грунтовка разбита военной техникой: каждую весну здесь проводят учения, и каждую весну местные жители просят десантников привести дорогу в порядок - безрезультатно. По левую сторону убегают вдаль прекрасные яблоневые сады, мягко перетекающие в сухостой борщевика. По правую - редкие деревенские дома, чаще заброшенные. Полюбовавшись мелетовскими храмами, слушаем рассказ Тамары Шулаковой, открыв рты. На погосте разыскиваем памятник Пелагее Григорьевой. Неподалеку от него наводит порядок на семейном захоронении женщина. Решив, что мы туристы, она с гордостью рассказывает нам и про XV век, и про фрески, и про гостевой дом, и про то, что храм Cвятой Троицы скоро реставрировать собираются.

Прощаясь с нами, говорит: «Мы присматриваем за всем, но здесь осталось-то нас - мы да больше никого». А ведь еще сто с лишним лет назад здесь жило 7000 жителей. Цвела Карамышевская слобода…

Елена Никитина