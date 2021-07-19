Культура

В «Лофте» рассказали, как попасть на кинофестиваль «Западные ворота»

Вход на все мероприятия кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове бесплатный – по билетам, которые можно получить в кассе Псковской филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в креативном пространстве «Лофт» (Loft).

Билеты на кинопоказы в кинотеатрах «Смена» и «Победа» можно получить перед сеансом. На программу в креативном пространстве Loft можно записаться через Timepade.

На мастер-классы в креативное пространство Loft возможно попасть благодаря конкурсам. «Билеты будут разыграны информационными партнерами фестиваля. Следите за новостями на сайте фестиваля и информационных партнеров», - отметили в «Лофте».

Напомним, второй международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 22 по 24 июля.