Культура

Получено разрешение на работы по сохранению Надвратного корпуса Печерского подворья

Получено разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Подворье Псково-Печерского монастыря. Надвратный корпус» (1906 г., г. Псков, ул. Профсоюзная, 10). Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте «АНО Возрождение».

К настоящему времени завершена разработка научно-проектной документации по сохранению ОКН. Получено положительное заключение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Получены разрешения на строительство и проведение работ по сохранению объекта. Также заключен договор на выполнение комплекса производственных работ по сохранению объекта с приспособлением под современное использование.

Дом был сооружен в ходе реконструкции в 1870-1871 годах с использованием каменных средневековых построек, но к началу XX века пришел в ветхость. В ноябре 1903 года псковская епархия указом Святейшего Синода получила разрешение на строительство нового дома на месте существующей старой постройки «для размещения в нем двухклассной церковно-приходской школы, епархиальной библиотеки и братских келий». Автор проекта - инженер В.Л. Назимов. Подрядчиками выступали местные предприниматели. В апреле 1904 года приступили к закладке фундаментов. В летний сезон 1905 года завершены основные отделочные работы. Летом 1906 года после небольших доделок дом был заселен.

После завершения строительства на первом этаже разместились псковская Епархиальная библиотека с читальнею и музей Церковно-историко-археологического комитета (ПЦИАК). Библиотечный фонд насчитывал несколько тысяч книг и около двух десятков периодических изданий. 9 августа 1906 года состоялось открытие церковно- археологического музея. Среди его экспонатов были отрывки из греческой рукописи XI века, Евангелие XV века на пергаменте, старинные синодики, грамоты, редкие иконы, складни, церковная утварь и т.д. После революции отдельные экспонаты музея вошли в состав коллекции Псковского музея-заповедника.

После Великой Отечественной войны от здания остались только стены. Оно восстановлено в 1948 - 1949 годах и использовалось Областным туберкулезным диспансером под поликлинику. В 1975 году было передано Онкологическому диспансеру. Здание долгое время находится в плачевном состоянии.