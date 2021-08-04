Культура

В псковской библиотеке появилась новая образовательная платформа

В преддверии нового учебного года Псковская областная универсальная научная библиотека заключила договор с образовательной платформой «Юрайт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

Современный, технологичный образовательный ресурс включает множество сервисов: электронная библиотека, интернет-магазин, циклы вебинаров и готовых учебных программ, авторские публикации и многое другое.

«"Юрайт" адресована студентам и преподавателям, поскольку предоставляет возможность не только использовать учебную литературу, но и готовые программы по различным дисциплинам, актуальные журнальные публикации, видео- и аудиоматериалы, возможность проведения тестирования и вебинаров. В формировании платформы участвуют преподаватели ведущих университетов для всех уровней профессионального образования. Учебники и новинки всех дисциплин доступны 24 часа 7 дней в неделю с любого устройства и возможностью читать офлайн», - рассказала заведующая отделом электронных ресурсов Наталья Сергеева.

Подключиться к платформе «Юрайт» читатели могут удаленно - с помощью информационного центра библиотеки, который зарегистрирует новый личный кабинет. Также можно обратиться в центр за подтверждением прав, пройдя регистрацию самостоятельно.