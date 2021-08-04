В псковской библиотеке появилась новая образовательная платформа

В преддверии нового учебного года Псковская областная универсальная научная библиотека заключила договор с образовательной платформой «Юрайт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.
Современный, технологичный образовательный ресурс включает множество сервисов: электронная библиотека, интернет-магазин, циклы вебинаров и готовых учебных программ, авторские публикации и многое другое.
Подключиться к платформе «Юрайт» читатели могут удаленно - с помощью информационного центра библиотеки, который зарегистрирует новый личный кабинет. Также можно обратиться в центр за подтверждением прав, пройдя регистрацию самостоятельно.