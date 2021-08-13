Культура

В честь Дня археолога псковский архив опубликовал подборку фотографий

В честь Дня археолога псковский архив опубликовал подборку фотографий. Они размещены в группе Государственного архива Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа Государственного архива Псковской области в соцсети «ВКонтакте»

«15 августа археологи отмечают свой профессиональный праздник. Сейчас археологический сезон в самом разгаре, а потому многие специалисты находятся в полях или готовят выставки по итогам проделанной работы. Мы искренне поздравляем археологов и подготовили специальный пост», - отметили в архиве.

Работники учреждения опубликовали фотографии, сделанные в Пскове в 1988 году. «Полагаем, вы даже разглядите на них знакомые лица!» - предположили в они.

На фотографиях закрытие 26-го археологического семинара в Псковском государственном музее-заповеднике. В его работе принимали участие ученые из Москвы, Ленинграда и ряда других городов тогда еще Советского Союза. К семинару была приурочена традиционная выставка находок археологического сезона. Как следует из материалов, в экспозицию тогда включили около четырех тысяч предметов. В их числе были различные украшения, коллекция курительных трубок, посуда из глины и стекла, изделия из кожи и дерева.