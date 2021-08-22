Культура

Стартовал прием заявок на Псковский фестиваль современной песни и поэзии «Источник»

Стартовал прием заявок на участие в Псковском областном фестивале современной песни и поэзии «Источник». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в креативном пространстве «Лофт».

Участниками фестиваля могут стать авторы-исполнители, кавер-исполнители и поэты в возрасте от 16 до 35 лет. Они должны представить свои произведения или произведения других авторов, но не более двух в каждой номинации. Исполнение песен (соло, дуэт) в современном стиле (рок, поп) под музыкальный инструмент: гитара, фортепиано.



По итогам отборочного тура, жюри (его участники будут сообщены дополнительно) определят финалистов фестиваля, которые смогут выступить 16 октября на гала-концерте в «Лофте». Также победители в номинациях получат денежные призы:

лучший автор-исполнитель – 10 000 рублей.

лучший поэт (авторское произведение) – 6 000 рублей.

лучший кавер-исполнитель – 4 000 рублей.

Видео с выступлением (записи на телефон будет вполне достаточно) можно присылать до 30 сентября включительно.

С положением о конкурсе можно ознакомиться в сообществе креативного пространства «Лофт». Здесь же — форма для заполнения заявки на участие в конкурсе.