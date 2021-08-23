Культура

Более 5 млн рублей получит Псковская область на реализацию национальных проектов

Порядка 5,6 млн рублей получит Псковская область на мероприятия по реализации государственной национальной политики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Псковская область вошла в число победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для софинансирования мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики». Соответствующее решение было принято во время заседания конкурсной комиссии Федерального агентства по делам национальностей.

Порядка 5,6 млн рублей из федерального бюджета будут предоставлены региону в 2022 году. Их направят на софинансирование расходов областного бюджета для предоставления субсидий социально ориентированным НКО на реализацию проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

Также субсидии будут нацелены на реализацию медиапроектов, направленных на содействие укреплению гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений и реализуемых средствами массовой информации.

Благодаря выделенным средствам, в следующем году станет возможным проведение традиционных фестивалей и встреч: международного фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой, международного этнокультурного фестиваля сето «Сетомаа. Семейные встречи», международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Республики Белорусь, Латвии на Кургане Дружбы.