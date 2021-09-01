Культура

Псковичи взяли призы на межрегиональном фестивале «Вместе мы сможем больше»

Десять представителей Псковской области стали лауреатами межрегионального фестиваля творчества «Вместе мы сможем больше». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Из 17 делегатов Псковской области 10 стали лауреатами разных степеней во всех заявленных номинациях: «Эстрадное пение», «Художественное слово», «Авторская поэзия и бардовское творчество», «Декоративно-прикладное искусство».

В делегацию Псковской области вошли жители Пскова, Гдова и Себежа, а также Пушкиногорского, Гдовского, Пустошкинского и Себежского районов. Также за первенство боролись участники из Брянской, Калужской, Московской, Смоленской и Тверской областей.

Псковская делегация стала единственной, прошедшей во 2-й тур фестиваля в полном составе, отметили в пресс-службе.

Фестиваль «Вместе мы сможем больше» проходил в рамках национального проекта «Культура». Мероприятие направлено на сохранение культурного пространства, стимулирование активного участия в творческом процессе людей с ограниченными физическими возможностями посредством художественной самодеятельности, народного и декоративно-прикладного творчества.