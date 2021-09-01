Культура

В Тямше откроется обновленный Дом культуры

В Тямше к началу учебного года обновили Дом культуры. Как сообщила Псковской Ленте Новостей заведующая учреждения Ирина Фомина, ремонтные работы выполнены в рамках социального партнерства с заводом «Титан-Полимер».

В рамках косметического ремонта обновили порядка семи помещений — входную группу (крыльцо, навес, площадку), фойе, хореографический зал, оборудован гардероб для посетителей, частично заменены окна и выполнены еще некоторые виды работ.

Одно из отремонтированных помещений Дома культуры перепрофилировано в волонтерский центр, который начнет работу в середине сентября.

Кроме того, в здании заменили систему канализации и отремонтировали санузлы (раньше они не работали), а также привели в порядок проход к концертному залу — перекрасили стены и установили подвесные потолки.

«Ремонтные работы начались в конце мая, и с тех пор учреждение колоссально преобразилось. Над входом появился козырек, а на лестнице уложена отделочная плитка и заменены перила. В фойе выполнен косметический ремонт. Также там появилась гардеробная зона. Раньше все оставляли верхнюю одежду или на сиденьях прямо в фойе. Конечно же, это создавало неудобства. Теперь проблема решена», - отметила заведующая ДК.

В планах социального партнера также помочь с ремонтом дискозала. Обсуждались и перспективы ремонта концертного зала.

«С учетом того, что ремонт там был более 10 лет назад, зал находится в относительно хорошем состоянии, но теперь стал заметно проигрывать на фоне того, как теперь выглядят остальные помещения после капремонта», - уточнила Ирина Фомина.

Она выразила огромную благодарность заводу «Титан-Полимер» за помощь в обновлении учреждения.

«Нашему дому культуры была просто необходима помощь, поэтому мы попросили администрацию Псковского района помочь с поиском спонсора, и она это сделала. Не могу сказать, что районные власти нас раньше не поддерживали — из бюджета периодически выделялись средства, на которые проводились ремонтные работы, но по-настоящему хороший ремонт нам удалось сделать благодаря помощи "Титан-Полимера"», - подчеркнула заведующая Тямшанским ДК.

Добавим, объем затрат, выделенных компанией на ремонтные работы, превысил 2 млн рублей.