Культура

В псковском музее разразился скандал вокруг ситуации с перемещением икон

На платформе гражданских петиций появилось обращение Русского просветительского общества имени императора Александра III по поводу собрания икон 14-17 веков, которое хранится в Псково-Изборском музее-заповеднике. Авторы петиции отмечают, что коллекция находится на грани исчезновения на фоне ненадлежащего ухода.

Псковское собрание икон – крупнейшее в мире, не имеющее аналогов. Более 500 икон, находящихся в нем, датируются 14-17 веками. Отреставрированы из них только 150.

Для разъяснения ситуации редакция Псковской Ленты Новостей обратилась за комментарием к хранителю фонда икон Псковского музея-заповедника, заведующей отделом научно-фондовой работы музея-заповедника Ольге Васильевой.

«Речь идет не об отреставрированной части собрания, которую мы видим на выставках и экспозициях, а о многочисленном неотреставрированном фонде. Поскольку за последние 12 лет никто не занимался ни профилактической, ни консервационной реставрацией, он (фонд икон — ред.) пришел в откровенно аварийное состояние», - отметила Ольга Васильева.

Она пояснила, что иконы с 1986 года находились в большом помещении площадью 300 квадратных метров в главном здании Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, 7 в Пскове. Когда в помещении начался ремонт, иконы, по ее словам, «бережно перенесли на руках по крытому проходу, избегая травматичной для аварийных экспонатов перевозки, в соседнее здание, где температура и влажность были близки к привычным для них».

Теперь в помещении, где ранее находились иконы, закончились ремонтные работы. Но переносить их на прежнее место не собираются — там планируют разместить экспонаты современного искусства, а фонд неотреставрированных икон собираются перевезти на транспорте в другое здание.

«Это чрезвычайно травматично даже для отреставрированных памятников с укрепленным красочным слоем. Перевозка же аварийных икон — это то, что может спровоцировать утрату красочного, поскольку он отстает от основной доски, и если вдруг красочный слой будет подвергнут сотрясению и дополнительным механическим воздействиям, то он просто может осыпаться», - пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что прежде чем перемещать иконы куда-либо, их нужно «хотя бы консервационно, примитивно отреставрировать», а любое перемещение допустимо не перевозкой, а переноской на руках.

«Даже одно глупое, непрофессиональное действие с фондом может привести к тому, что мы потеряем уникальнейшее, самое полное собрание из всех существующих в музее», - подчеркнула она и добавила, что цель петиции — добиться государственной программы реставрации уникального фонда икон, а также того, чтобы в дальнейшем они хранились на «таком современном, технологическом уровне, которого достойно такое собрание в 21 веке».

Петиция размещена на сайте change.org. На данный момент она собрала около 800 подписей.

В пятницу, 3 сентября, на сайте музея-заповедника размещен ответ руководителя этого учреждения Александра Голышева режиссеру-документалисту В.С. Правдюк. Приводим полный текст заявления.

«От кого надо спасать Псковские иконы?

Наверное, каждый, кто увидит обращение «Спасите Псковские иконы», обязательно под ним подпишется. Кому в голову может прийти, что это не только далеко от действительности, но и клевета на хранителей, реставраторов, весь коллектив Псковского музея-заповедника. Удивляет то, что всё это написано со слов и прямой речи заведующей сектором хранения изобразительных памятников Васильевой Ольги Анатольевны.

Ольга Анатольевна много лет работает в нашем музее и к настоящему времени накопилось достаточно претензий к ее «профессиональной» деятельности. Так, в 2006 году Комиссией Управления Росохранкультуры по СЗФО рассматривался вопрос о несоответствии её занимаемой должности. В 2018 году комиссией музея-заповедника были выявлены существенные повреждения у шести икон из-за их неправильного хранения в ее фондах.

Подготовка к любой выставке, в которой задействованы экспонаты из фонда О.А. Васильевой, превращается в ад для экспозиционеров, которые вынуждены сталкиваться с необоснованными отказами и вымышленными требованиями, граничащими с самодурством, при получении у нее музейных предметов.

Несмотря на самые чувствительные к любому отклонению от оптимального температурно-влажностного режима памятники, О.А. Васильева позволяет себе не допускать климатолога музея в хранилище.

Что касается вопроса о перемещении икон в фондохранилище дома Масона, то это решение было принято ещё в 2017 году при утверждении проекта реставрации здания художественно-промышленной школы им. Фан-дер-Флита. Цокольный этаж здания был признан специалистами не пригодным для фондохранения и был определен как экспозиционный, что соответствовало общей концепции формирования экспозиции новой картинной галереи музея. Расширение площади за счет цокольной части позволит из запасников ввести в экспозицию огромное число прекрасных произведений в год 100-летия Картинной галереи Псковского музея.

Помещения фондохранилища дома Масона сейчас готовятся к приему коллекций икон в соответствии со специально разработанной программой. Эти помещения отвечают всем техническим требованиям для фондового хранения.

Администрация музея-заповедника, реставраторы, хранители, коллектив прекрасно понимают свою ответственность за сохранение музейных коллекций и никогда не допустят, чтобы возникла угроза для их сохранности. А если дело обстоит так, что они, по словам Ольги Анатольевны находятся в «аварийном состоянии», то закономерен вопрос. Последние пятнадцать лет именно О.А. Васильева отвечала за их сохранность и если она признаёт, что они в таком состоянии, то как она это допустила, являясь ответственным хранителем?

Не имеют ничего общего с реальностью и другие «факты», упомянутые в обращении.

Одним из первых мероприятий федерального музея-заповедника (с января 2021 г.) стало укрепление хранительской и реставрационной службы. Научно-фондовый отдел реформирован с увеличением штатной численности, штат отдела научной реставрации также увеличен. Все реставраторы – все пять, а не один, как утверждает О.А. Васильева, аттестованы Министерством культуры РФ. Удивительной чертой ее характера является постоянное очернительство деятельности музея-заповедника, распространение странных и ложных слухов. Она утверждает, что за три года не было отреставрировано ни одной иконы. На самом деле, только на выставке «Лики прошлого. Возвращение», открытой в мае во дворе Постникова, было представлено 50 уникальных памятников, прошедших реставрацию за последние годы. В Третьяковской галерее на выставке к 800-летию А. Невского находится икона из нашего собрания «Святая Троица с избранными святыми», отреставрированная в этом году.

Реставрационные мероприятия в отношении икон из хранения Псковского музея осуществляются на плановой договорной основе с ведущими реставрационными центрами РФ. Основные – ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря (Москва) и реставрационные мастерские Академии художеств (Санкт-Петербург). Срочные реставрационные мероприятия и предэкспозиционная подготовка постоянно проводятся штатными реставраторами музея по решению Реставрационного совета. Хочется напомнить, что в следующем году реставрационной службе нашего музея-заповедника исполняется 50 лет и у нее очень славная история.

Даже беглый анализ Вашего обращения к советнику Президента России, уважаемый Виктор Сергеевич, позволяет заметить огромное количество неточностей и оскорбительный тон по отношению к нашему музею-заповеднику. Очень досадно, что Вы даже не удосужились позвонить нам и попросить комментарии. Скорее всего мы бы Вам ответили, если от кого и надо спасать бесценные псковские иконы, так это от нерадивых работников, про которых Александр III говорил – можно простить один раз, при повторном конфузе гнать надо…

Генеральный директор

Псково-Изборского объединенного музея-заповедника

А.И. Голышев».