Экофестиваль «Дары природы» прошёл в Псковской областной библиотеке

Экофестиваль «Дары природы» состоялся 1 ноября в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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Гости мероприятия познакомились с комнатными растениями, обменивались цветами, участвовали в мастер-классах по выращиванию овощей и пересадке орхидей. Также посетители смогли продегустировать яблоки и чайные сборы.

На фестивале представили осенние композиции и картины Тамары Проненко.

Организатором мероприятия выступил клуб комнатного и садового цветоводства «Гармония».