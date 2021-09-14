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Культура

Памятные мероприятия ко дню рождения Валентина Курбатова пройдут в Пскове

14.09.2021 16:27|ПсковКомментариев: 0

Цикл памятных мероприятий ко дню рождения Валентина Курбатова пройдет в Пскове 25-29 сентября. Об этом сегодня, 14 сентября, во время пресс-коференции сообщила председатель комитета Ольга Тимофеева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Пресс-коференция была посвящена увековечению памяти и литературного наследия поэта и писателя, литературоведа и критика Валентина Курбатова.

«На мероприятия, которые пройдут в эти памятные дни, к нам приедет очень много гостей - друзей и соратников Валентина Яковлевича. Среди них будут и Александр Голышев (директор Псково-Изборского музея-заповедника - ред.), и Георгий Василевич (директор Пушкинского заповедника - ред.). К 25 сентября мы планируем открыть кабинет имени Валентина Яковлевича Курбатова при Псковской областной научной библиотеке», - рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Она добавила, что 29 сентября, в день рождения литературного критика, Псковский театр кукол покажет эскиз спектакля по произведениям Валентина Курбатова, главную роль исполнит заслуженный артист России Виктор Яковлев.

«На мне, как на организаторе этих мероприятий, лежит огромная ответственность. Мы тесно дружили и плотно сотрудничали с Валентином Яковлевичем, поэтому библиотека принимает активное участие в организации дней его памяти», - обратила внимание директор Псковской областной универсальной научной библиотеки Вера Павлова.

Она добавила, что уже на этапе разработки находится сайт с интерактивной картой России, на котором все регионы страны смогут разместить информацию о Валентине Курбатове. Директор библиотеки подчеркнула, что надеется на активное участие в этом проекте со стороны Иркутской области, ведь с Сибирью была связана значительная часть жизни литературного критика.

Кроме того, среди прочих мероприятий, 29 сентября пройдет диктант «Бегущая строка». На площадке областной библиотеки он состоится в 10.00. На площадках других библиотек в районах, школах и университетах - в удобное для учреждений время.

«Текстом диктанта станет отрывок из книги "Бегущая строка" Валентина Курбатова. Это будет интересный текст, связанный с Псковской областью. Я хотела выбрать "Подорожник" в качестве текста для диктанта, но решила, что еще успею сделать это, а текст "Бегущей строки" сильно отличается от него, и, как мне кажется, подходит лучше всего для этого мероприятия», - пояснила Вера Павлова.

Также директор библиотеки анонсировала встречу с историком и книгоиздателем, меценатом и руководителем Тюменского регионального общественного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадием Елфимовым, которая состоится 24 сентября в 15.00.

Теги: #библиотека #культура #память
Источник: Псковская Лента Новостей
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