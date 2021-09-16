Культура

Выставка «Образ Александра Невского в православном искусстве» открылась в Пскове

Выставка «Образ Александра Невского в православном искусстве» открылась в выставочном зале Союза художников в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

От имени главы Пскова участников и гостей выставки поприветствовал депутат городской Думы Валерий Тюменцев. «Сегодняшняя выставка особая. Она открывается в год, когда все мы отмечаем 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Великий воин, олицетворяющий собой русскую нацию, Александр Невский внес огромный вклад в дело сохранения православия на Руси. Его жизнь - это сочетание церковного, государственного и общественного служения. Для каждого псковича это имя особо значимо, и мы гордимся, что оно неразрывно связано и с Псковской землей», - подчеркнул депутат.

На выставке представлены работы 13 художников из Сергиева Посада, Санкт-Петербурга и Пскова: Валерия Федорова, Дмитрия и Наталии Яблочкиных, Олега Цветкова, Галины Одинокой, Ивана Харченко, Аллы Павлусенко, Вениамина Цветкова, Алексея Лукашина, Марии Рыбаковой, Михаила Саломатова, Ларисы Гордеевой.

Работы выполнены в разных техниках и стилях изобразительного искусства. Это живопись, графика, скульптура, иконопись, декоративно-прикладное искусство, батик, керамика, проекты. Кроме того, специально для этого культурного мероприятия в Псков доставили врата Александра Невского из храма в Тольятти.

Добавим, посетить выставку можно до 12 октября по адресу: Псков, улица Ленина,1. Подробную информацию вы можете получить по телефону 8 (8112) 727-671.