Культура

Шансонье Артур Руденко выступит в псковской филармонии

Шансонье Артур Руденко выступит на сцене большого концертного зала Псковской областной филармонии 28 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на «Радио Шансон» в Пскове.

«В Пскове состоится концерт загадочного Артура Руденко, певца, которого многие ищут, но не могут найти. Путают с другими артистами, им приписывают его песни, а ему — песни совершенно других исполнителей», - анонсировали на «Радио Шансон».

Как отметили на радио, Артур Руденко ворвался в радиоприемники и сердца миллионов слушателей с хитом «Забыть нельзя...». Искренняя, очень нежная и трогательная песня практически в одночасье стала народным хитом. Сегодня она звучит из окон проезжающей иномарки, на школьном выпускном и в наушниках пассажиров общественного транспорта. «Забыть нельзя» — это про сокровенное. Про любовь. Про то, что безвозвратно утонет в прошлом, навсегда оставив лишь след в памяти.

«В чувственный и волшебный голос Артура невозможно не влюбиться. После его концертов эмоции не отпускают еще потом несколько дней. Атмосфера в зале всегда очень душевная. Зрители хором поют вместе с Артуром свои любимые хиты, смеются и просто наслаждаются общением, как со старым добрым другом, который часто приходит к тебе домой», - добавили на «Радио Шансон».

Артур Руденко – состоявшаяся в России звезда в жанре лиричной, пронзительной и наполненной любви к женщине песни. Он – многократный лауреат премии «Шансон года», постоянный участник проектов «Эх, разгуляй!», «Славянский Базар» и т. д. Его хиты «Падал белый снег», «Забыть нельзя», «Счастье ты мое голубоглазое», «Один на двоих отель» – это визитная карточка артиста.

Песни Артура в ежедневной ротации на радио «Шансон» и на крупнейшей радиостанции Белоруссии «Рокс». Он частый гость в программах на Первом канале, «России-1», «Шансон-ТВ», на телеканале «Ля-минор». Его гастрольная деятельность охватывает многие города России и СНГ, напомнили на радиостанции.

«Каждый концерт Артура Руденко – 100% живой звук, суперпрофессиональный музыкальный коллектив, лучшие и новые песни, которые находят отклик в сердцах зрителей. В рамках концертной программы "Только лучшее" Артур исполнит такие золотые хиты, как "Падал белый снег", "Забыть нельзя", "Счастье ты мое голубоглазое", "Я дышу тобой"», - подчеркнули на радио.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте моибилеты.рф.

Информационный партнер концерта - «Радио Шансон» в Пскове. Слушайте «Радио Шансон» на частоте 105.3 FM.