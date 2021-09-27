Культура

Личный дневник московской художницы покажут псковичам

Открытие новой художественной выставки «Личный дневник» Веры Спасибкиной состоится в Псковской областной библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Молодая художница из Москвы Вера Спасибкина в 2014 году она стала стипендиатом Фонда Владимира Спивакова, а в 2015 году - представителем Российской Федерации на международном фестивале молодых художников в Японии. Работы Веры неоднократно выставлялись в Московском Манеже и Гостином дворе. На данный момент она является студенткой Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

«Живопись Веры Спасибкиной - это личный дневник происходящих событий и испытываемых чувств, где запись ведется не словами, а красками. Люди, которые ее окружают, природа России и зарубежья, психологические состояния, - все эти темы будут представлены на выставке. Большинство работ сопровождаются аудиогидом. Чтобы узнать о них больше, зрителю достаточно отсканировать QR-код и прослушать информацию», - рассказали в библиотеке.

Мероприятие состоится 30 сентября в 18.00. Вход свободный.