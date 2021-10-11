Ирина Голубева назвала пути решения проблемы ветхих домов в центре Пскова

У проблемы ветхой застройки в центре Пскова есть два пути решения. Об этом заявила искусствовед и архитектор, руководитель регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Она напомнила, что в середине 1990-х годов многие люди приобретали признанные культурными объектами дома для их последующей сдачи. Однако в 2002 году законодательство изменилось, и теперь эти здания оказались расселенными, и их нельзя ни продать, ни сдать в аренду.
«Есть два радикальных пути, на мой взгляд. Боюсь, что первый из них многие поймут слишком примитивно, а это хотелось бы исключить, потому что в таких случаях всегда нужен индивидуальный подход. Для некоторых зданий можно понижать статус и из объектов культурного наследия переводить их в состав ценных градоформирующих объектов», - сказала искусствовед.
Она пояснила, что к таким объектам требования гораздо ниже, нужно меньше документации, а также есть возможность проводить реконструкцию. Однако, понижать статус объектов необходимо только через историко-культурную экспертизу. Кроме того, в этом случае надо перерабатывать некоторые градостроительные документы.
Следуя по другому пути, необходимо, прежде чем продавать такие здания, объяснять покупателям особенности владения такими зданиями.
«К объектам культуры предъявляются одинаковые как для Москвы, так и для Пскова музейные условия хранения. При этом понятно, что требовать от людей, живущих в таких зданиях, соблюдения правил невозможно. Мы снова упираемся в бюрократию и слепое следование букве закона, в то время как здесь необходимо подходить с головой», - добавила архитектор.