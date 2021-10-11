Культура

Ирина Голубева назвала пути решения проблемы ветхих домов в центре Пскова

У проблемы ветхой застройки в центре Пскова есть два пути решения. Об этом заявила искусствовед и архитектор, руководитель регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я уже неоднократно говорила, что вопрос домов-руин - глобальный для Пскова, потому что большая часть исторической среды связана с небольшими домиками, которые раньше называли средовой застройкой. Еще недавно в них жили люди, и все они числились ветхим фондом. Но стоит понимать, что с ветхим фондом нужно работать по одному законодательству, а с объектами культурного наследия - по другому», - отметила Ирина Голубева.

Она напомнила, что в середине 1990-х годов многие люди приобретали признанные культурными объектами дома для их последующей сдачи. Однако в 2002 году законодательство изменилось, и теперь эти здания оказались расселенными, и их нельзя ни продать, ни сдать в аренду.

«Есть два радикальных пути, на мой взгляд. Боюсь, что первый из них многие поймут слишком примитивно, а это хотелось бы исключить, потому что в таких случаях всегда нужен индивидуальный подход. Для некоторых зданий можно понижать статус и из объектов культурного наследия переводить их в состав ценных градоформирующих объектов», - сказала искусствовед.

Она пояснила, что к таким объектам требования гораздо ниже, нужно меньше документации, а также есть возможность проводить реконструкцию. Однако, понижать статус объектов необходимо только через историко-культурную экспертизу. Кроме того, в этом случае надо перерабатывать некоторые градостроительные документы.

«Этот путь опасен. С ним надо работать аккуратно, чтобы, как говорится, не выплеснуть с водой и ребенка», - подчеркнула Ирина Голубева.

Следуя по другому пути, необходимо, прежде чем продавать такие здания, объяснять покупателям особенности владения такими зданиями.

«К объектам культуры предъявляются одинаковые как для Москвы, так и для Пскова музейные условия хранения. При этом понятно, что требовать от людей, живущих в таких зданиях, соблюдения правил невозможно. Мы снова упираемся в бюрократию и слепое следование букве закона, в то время как здесь необходимо подходить с головой», - добавила архитектор.