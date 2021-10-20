Культура

Почти 400 керамид зафиксировали в ходе исследований в пещерах Псково-Печерского монастыря

386 керамид зафиксировали в ходе исследований в пещерах Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Завершены предварительные исследования керамид в пещерах Псково-Печерского монастыря. Результатом предпроектных работ стала фиксация местоположения на план-схемах (улиц-галерей с историческими названиями) существующего количества и состояния керамид с присвоением порядкового номера. На данный момент предварительными исследованиями зафиксировано 386 керамид», - говорится в сообщении.

Состав материала керамид:

известняк – 238 керамид;

керамика – 102 керамид;

мрамор – 16 керамид;

металл– 14 керамид;

гранит – 4 керамид;

камень*– 10 керамид (*тип материала точно не определен);

дерево/металл - 1 керамида;

металл/ кирпич/ известняк 1 керамида.

«Данный перечень керамид с краткими исследованиями и рекомендациями не является окончательным, - отметили в организации. - Найдены обломки надгробных плит, разных материалов и рисунков, они требуют более подробного исследования и соотнесения их между собой. А также при исследовании исторических и архивных материалов выявлено отсутствие некоторых керамид, зафиксированных при ранних исследованиях – необходимо выяснить их текущее место пребывания и состояние. Визуальным осмотром был определен состав материала каждой керамиды, что позволило определить тип материала. По предварительному инженерному заключению определено, что все типы керамид требуют проведения комплексных научных исследований, по результатам которых можно определить характеристики и способы расчисток, консервации и реставрации керамид».

В АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» подчеркнули, что плиты Псково-Печерского монастыря – уникальный историко-художественный памятник, входящий в комплекс некрополя Псково-Печерского монастыря.

«Они также представляют собой огромный комплекс памятников древнерусской эпиграфики, - заметили специалисты. - В настоящее время керамиды монастыря не имеют аналогий по цельности, полноте и сохранности материала и дают представление о важнейшей из областей декоративного искусства древнего Пскова – художественном надгробии. Очень велика также ценность исторических сведений в текстах надгробий, а почерки позволяют проследить процессы, происходившие в псковском письме на протяжении значительного времени – с XVI до XVIII вв. Научные исследования только на начальном этапе, впереди еще очень много работы!».

Керамиды — надгробные керамические плиты из обожженной глины с темно-зеленой поливой, находящиеся в пещерах Псково-Печорского монастыря. Они входят в состав объекта культурного наследия федерального значения и являются художественным памятником Псковского края.