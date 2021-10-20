Культура

Великолукский драмтеатр начал подготовку нового спектакля «Амадей»

Великолукский драматический театр начал подготовку нового спектакля «Амадей». Об этом сообщается в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Великолукский драматический театр

«Амадей» — пьеса британского драматурга Питера Шеффера, мировая премьера которой состоялась в 1979 году на сцене Королевского национального театра Великобритании. Источником вдохновения Шеффера при ее написании стала «маленькая трагедия» А. С.Пушкина «Моцарт и Сальери», а также одноименная опера Н. А. Римского-Корсакова. Перед началом работы Шеффер прочитал много литературы о Моцарте, в том числе его письма, которые он характеризовал как «написанные будто восьмилетним ребенком». По этой причине образ великого композитора вышел из-под его пера таким непосредственным, несерьезным, отметили в театре.

На сцене великолукского театра спектакль «Амадей» представят в постановке главного режиссера театра, Заслуженного артиста РФ Павла Сергеева, художником-постановщиком выступает Светлана Веселова.

Сейчас театр начал работу изготовлению декораций и пошиву костюмов, при этом будут использованы разнообразные ткани, кружева, броши, соломенная шляпа, приобретена испанская обувь.

Репетиции спектакля начнутся после 7 ноября, а премьера запланирована на декабрь 2021 года.