Культура

Арендаторам старинных зданий в Псковской области сократили срок на их восстановление

Арендаторам старинных зданий в Псковской области сократили срок на их восстановление. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

Руины Дома Седельщикова в Пскове

«Часто объекты культурного наследия сдаются в аренду (чаще всего за символическую сумму) под поручительство о приведении их в порядок. Это известный инструмент, который широко используется во многих странах мира. В Псковской области он также давно действует, но регламентированные сроки изначально были слишком завышены: арендатору на проведение работ давалось 7 лет», - напомнил глава региона.

По его словам, как правило, это приводит к тому, что объекты берут в аренду «просто на всякий случай». «Если вдруг подвернется другой инвестор или получится привлечь легкие деньги. Своеобразная инвестиционная рулетка, из-за которой здания годами разрушались, оставаясь без какого-либо внимания. Принял решение скорректировать действующие нормативы. Теперь срок восстановления сокращен до 5 лет, из которых 1,5 года дается на проектирование. Разумеется, при отсутствии какого-либо движения договор будет расторгаться», - сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор рекомендовал главам муниципалитетов пойти по аналогичному пути. «Не нужно поощрять авантюристов, давайте работать с реальными инвесторами», - резюмировал он.