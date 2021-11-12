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Культура

Ключевые детали памятного знака «Знамя Победы» установили в Идрице

12.11.2021 21:06|ПсковКомментариев: 0

Установлены ключевые детали памятного знака «Знамя Победы» в поселке Идрица Себежского района. Об этом говорилось на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николая Овсиенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Участники встречи обсудили различные технические аспекты завершения работ, а также рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой к открытию монумента. Памятный знак, символизирующий полотнище знамени, состоит из 10 металлических пилонов разной высоты, выстроенных в два ряда. Это проект российского скульптора-монументалиста и архитектора Дениса Стритовича.

В настоящее время практически смонтировано динамическое освещение. Завершается и благоустройство прилегающей территории, где смонтированы информационные стенды, оборудованы места отдыха, автомобильная и автобусная стоянки, санитарная зона.

Мемориал установлен у федеральной трассы М-9 «Балтия» на въезде в поселок Идрица, за освобождение которого 150-й стрелковой дивизии и было присвоено почетное наименование «Идрицкая». Николай Овсиенко подчеркнул, что информация об исторической значимости этого места будет заключена в специализированный отлитый из металла QR-код, установленный на монументе.

Напомним, памятный знак воинам 150-й идрицко-берлинской ордена Кутузова стрелковой дивизии, освободившим поселок Идрица и водрузившим Знамя Победы над рейхстагом, установлен РВИО при поддержке администрации Псковской области. При содействии благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» была реализована краудфандинговая кампания. Жители Псковской области могли добровольно внести посильный вклад в создание памятного знака Знамени Победы в Идрице.

По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат. Знамя Победы является официальным символом Победы советского народа и его вооруженных сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и государственной реликвией России.

Теги: #Себежский район #Идрица #знамя победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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