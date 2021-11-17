Культура

Художница предлагает псковичам заглянуть в петербургские окна

Художественная выставка Виктории Мерецкой «За окном».откроется в Псковской областной универсальной научной библиотеке 21 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

«Все окна имеют одинаковую форму, но разную "начинку". Каждое из них надежно скрывает от посторонних глаз свою неповторимую историю. А то и не одну! Именно они легли в основу работ Виктории Мерецкой. Сюжеты были обнаружены художницей в гостях у друзей, родственников, хороших знакомых. По предметам на подоконниках, по рисунку на обоях, по цветам в горшках, по маленьким мелочам Виктория Мерецкая выстраивала художественный образ, подобно тому, как литератор пишет рассказ», - пояснили в библиотеке.

При изображении миров, спрятанных за окнами, художница сама становится их частью. Ведь Виктория смотрит на вещи глазами их хозяев, изнутри, подчеркнули в библиотеке.

Открытие планируется на 12.00.

Временные правила посещения библиотеки можно прочитать по ссылке.