Культура

Моноспектакль латгальского режиссера пройдет в библиотеке в Пскове

Премьера моноспектакля, который исполнил Айвар Пецки, состоится в Центральной городской библиотеке 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее предоставила Псковская городская библиотека

Видеопоказ пьесы по одноименному рассказу Федора Достоевского «Сон смешного человека» в исполнении латгальского актера и режиссера театра-студии «Йорик» пройдет в библиотеке на Конной в 17.00.

Моноспектакль является частью библиотечной программы «Достоевский. Атлас писателя», посвященной 200-летию со дня рождения классика.

В учреждении напомнили, что рассказ «Сон смешного человека» впервые опубликовали в октябре 1877 года. Главный герой — человек отчаявшийся, он задумал прекратить свои страдания. Однако в решающий момент он засыпает и видит фантастический сон. На нескольких страницах Федор Достоевский описывает весь путь, пройденный человечеством, акцентируя внимание на том, что людям необходимо искоренить в себе. Считается, что это небольшое произведение стало квинтэссенцией всей философии писателя.

Моноспектакль Айвара Пецки «Сон смешного человека» удостоен награды театрального фестиваля в Словакии. Режиссер давно сотрудничает с Центральной городской библиотекой. В 2019 году читатели увидели в его исполнении «Дар напрасный, дар случайный» про последние три дня жизни Александра Пушкина. Но тогда Айвар играл свой спектакль живьем, а для завтрашнего показа пришлось сделать видеозапись.

В пресс-службе сообщают: во избежание распространения коронавирусной инфекции всем зрителям во время показа спектакля необходимо быть в средствах индивидуальной защиты. Каждому совершеннолетнему посетителю библиотеки для присутствия на мероприятии необходимо, кроме того, предъявить один из двух документов: документ, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия.