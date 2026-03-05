«Капитанскую дочку» снимают в Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Печорском и Пушкиногорском округах проходят съёмки сериала «Капитанская дочка» по мотивам одноимённой повести Александра Пушкина, они продлятся полгода. Для сериала построили целую деревню и шьют исторические костюмы. Главные роли в картине исполняют Олег Савостюк, Евгения Леонова, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Фёдор Добронравов и Антон Лапенко.

Над производством сериала работает ON Студия при участии кинокомпании Star Media, телеканала «Россия» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьерный показ сериала состоится в онлайн-кинотеатре «КИОН», входящем в экосистему МТС. Позднее состоится телепремьера на телеканале «Россия».

Подробнее о съёмках – в фоторепортаже Константина Красильникова.