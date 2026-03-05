 
Культура

«Ленинград» под руководством Сергея Шнурова даст концерт в Пскове летом

Группировка «Ленинград» под руководством Сергея Шнурова даст концерт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 25 июля, сообщается на сайте музыкального коллектива.

В 2024 году группа выпустила новый альбом «Синяя богиня», тем самым заявив о своём возвращении на сцену, и отправилась в большой гастрольный тур. 

«Легендарная группа "Ленинград" выступит с большим стадионным концертом в Пскове. 25 июля 2026 года зрителей ждет мощное живое выступление, фирменная энергетика, любимые хиты и новые песни. Концерт Сергея Шнурова и группы "Ленинград" традиционно превращается в яркое шоу с живым звуком, масштабной сценографией и тысячами поющих голосов. Стадион "Машиностроитель" станет центром притяжения поклонников из Пскова, Санкт-Петербурга и других городов Северо-Запада. Удобная площадка позволит насладиться концертом как в фан-зоне, так и на трибунах», - говорится на сайте.

«Ленинград» (под руководством Сергея Шнурова) выступала в Пскове как минимум дважды. Первое задокументированное выступление состоялось 3 апреля 2014 года в гигант-холле «Пароход», где концерт вызвал большой ажиотаж.

Концерт 3 апреля 2014 года в Пскове прошёл успешно без официальных запретов, несмотря на протесты. Запреты и отмены концертов «Ленинграда» фиксировались в других регионах (Петербург, Новосибирск, Камчатка), часто из-за жалоб на мат и антисоциальное поведение, но в Пскове таких инцидентов с властями не отмечалось.

А десятью годами ранее, в 2004 году, местные общественники (представители духовенства и активисты) выступали против запланированного выступления, заявляя о намерении его сорвать из-за нецензурного содержания песен, но концерт либо не состоялся, либо информация о нём отсутствует в доступных источниках.

Напомним, на стадионе «Машиностроитель» длительное время не проводились какие-либо концерты, кроме мероприятий военных оркестров. Выступление «Ленинграда» будет первым за продолжительное время.

