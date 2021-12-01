Культура

Лучших поэтов и чтецов определили в Пскове

Итоги XI городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» подвели в Псковском молодежном центре. В этом году конкурс был посвящен 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МЦ.

Заявки на участие в мероприятии поступили более чем от 60 человек в шести номинациях: «Лучший поэт» (14–17 лет и 18–35 лет) «Лучший писатель малого жанра», «Лучший чтец», «Лучший чтец на иностранном языке» и «Лучший иллюстратор».

Для оценки молодых талантов было сформировано жюри, в состав которого вошли:

председатель отделения Псковского регионального отделения организации «Союз писателей России» Игорь Смолькин, художественный руководитель молодежного театра «Гротеск» Роман Захаров, экс-сотрудник молодежного центра по международным отношениям Татьяна Румянцева, филолог, педагог и журналист Дина Дабришюте.

По итогам оценки поступивших работ места были распределены следующим образом:

В номинации «Лучший поэт» (14-17 лет) первое место получила Александра Гавала, призерами стали Иван Селиванов и Арина Худавердиева, а в возрастной категории 18-35 лет победу отдали Александру Когтеву, на втором месте Алиса Александрова (Ляся Щекотихина), на третьем - Виктория Васильева (Джоан Лин).

В номинации «Лучший чтец» главный приз забрала Надежда Шукшина (Феликс Кривин «Зайкины рога»). Второе место получила Анфиса Мишота (В. Маяковский. «Скрипка»). Третье место досталось Полине Дементьевой (К. Симонов «Жди меня»).

Роман Байков стал «Лучшим чтецом на иностранном языке». Второе и третье место в этой номинации получили Марина Колосовая и Камила Новикова.

В номинации «Лучший писатель малого жанра» первое место присудили Александру Годунову, второе - Ирине Арламовой. Третье место разделили Мария Александрова и Екатерина Мазепина.

Также в номинации «Лучший иллюстратор» наградят Ульяну Бобылеву, Викторию Васильеву, Анастасию Галямину, Зинаиду Петрову и Анну Филиппову.

Все произведения молодых авторов войдут в традиционный печатный сборник «Чернильница», который в данный момент находится на этапе верстки. Награждение победителей пройдет в очном формате. Более подробная информация будет размещена в официальной встрече мероприятия в соцсети «ВКонтакте».