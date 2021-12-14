Культура

Выставка эстонских иллюстраторов откроется в Пскове

Художественная выставка «Листая эстонские книги для детей» откроется в областной библиотеке в Пскове 15 декабря в 11.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

В мероприятии примут участие пресс-атташе посольства Эстонии в Москве Кирсти Вильямаа, генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм, дистанционно — советник по вопросам культуры посольства Эстонии в России Димитрий Миронов.

Куратор четвертой выставки Вийве Ноор в предисловии пишет: «… Эстонскую детскую иллюстрацию характеризует многообразие авторских почерков и стилей. Кто-то делает упор на декоративность, для кого-то важны детали и нюансы. Особое место при этом всегда отводится юмору и фантазии. В Эстонии работает много талантливых художников, каждый из которых по-своему уникален. Некоторые из них придерживаются выработанной с годами манеры, другим нравится экспериментировать. Но всегда найдутся работы, которые удивят зрителя-читателя. Появляются и молодые имена, освежающие общее впечатление и побуждающие старших коллег искать новые решения».

В программе – рассказ о современных художниках-иллюстраторах детских книг в Эстонии и маленький концерт.

Выставку организовали Псковская областная универсальная научная библиотека, посольство Эстонской Республики в России и Эстонский центр детской литературы.