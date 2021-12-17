Культура

В «Михайловском» за год провели 12 онлайн-занятий для людей с ментальной инвалидностью

На разработанном в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» онлайн-занятии «Из истории новогодних открыток» в конце завершающейся недели впервые побывали подопечные «Красностекловарского дома-интерната» из Республики Марий Эл. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, Zoom-трансляцию для них и для лиц, проживающих в московском Психоневрологическом интернате №22, провела Татьяна Тимошина — руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника.

Эта акция состоялась в рамках договора, который в январе текущего года заключили музей-заповедник «Михайловское» и благотворительный фонд «Просто люди», помогающий ментальным инвалидам.

Здесь и далее фото: музей-заповедник «Михайловское»

«Вместе с нашими виртуальными друзьями мы совершили небольшой экскурс в прошлое, — рассказала Татьяна Тимошина. — Узнали, что изображали на поздравительных карточках в пушкинском XIX веке, сравнили новогодние открытки советского периода с современными. Завершилась встреча традиционным творческим заданием: мы сделали свою открытку к предстоящему празднику».

Как уточнили в музее, всего в 2021 году сотрудники «Михайловского» провели 12 занятий, участниками которых стали 175 человек из Москвы, Нижнего Новгорода, посёлка Залесного Моркинского района Республики Марий Эл. Среди тем, которые музейщики выбирали для online-уроков — жизнь Пушкина в Михайловском и судьба детей поэта, псковские сказки пушкинской поры и особенности путешествий в XIX столетии. На уроке «Какого цвета море?» речь шла о михайловской выставке работ Анастасии Жуниной «Прекрасны вы, брега Тавриды...».

Занятие ведут сотрудники службы просветительной и музейно-образовательной деятельности «Михайловского» Татьяна Тимошина и Шадежда Шабловская.

А научный сотрудник Пушкинского заповедника Борис Яковлев подготовил небольшой видеосюжет и рассказал участниками проекта об охотничьих принадлежностях XIX века, а также о старинных кремниевых пистолетах, об отличительных особенностях шпаги и сабли и прочее.

В наступающем году в музее планируют продолжить эту работу.