Культура

Псковичей приглашают посмотреть на «созданные эмоциями» пейзажи

В псковской библиотеке микрорайона Овсище на улице Алехина открылась персональная выставка Сергея Каримова «Мотивы псковского края». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: библиотека микрорайона Овсище

Ее автор - член Союза художников России, а также участник регионального общественного движения «ПсковАРТ».

«Каждая моя работа – это синтез восхищения от мотива и поиска пластического языка. Если удается держать во внимании, полученное первое впечатление на протяжении всей работы, то произведение пишется быстро и легко, - рассказал Сергей Каримов. - Иногда очень важно, чтобы был воздух, пространство, передача самого состояния природы. Сам мотив, который я выбрал для изображения, диктует мне язык, на котором я буду сегодня разговаривать. А иногда, я сам диктую натуре свои условия, и тогда структура живописного мазка не повторяет форму, а создается моей эмоцией».

По словам художника, то, что он изображает, всегда становится для него намного интереснее, чем сама натура. Он отметил, что ему трудно назвать свои работы реализмом. При этом, по словам Сергея Каримова, он не стремится «блистать какой-то хлесткой манерностью в поисках индивидуальности», а старается «гармонично выявить идею».



Сергей Каримов родился в Петрозаводске 23 июня 1961 года, учился в художественном училище Казани и на курсах при академии художеств города Риги. В начале перестройки переехал в Псков.