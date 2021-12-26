Культура

На конкурс открыток в «Михайловское» пришли работы из Японии и Македонии

На ежегодный конкурс самодельных новогодних и рождественских открыток «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» к сегодняшнему дню поступило без малого четыреста работ. Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей член жюри конкурса, научный сотрудник Пушкинского заповедника, педагог, хранитель выставочного зала «Музейная почта» Ольга Лыжова, это уже превышает обычный поток конкурсных работ чуть ли не вдвое.

Работа Карины Сергеевой (Псков), призёра конкурса 2020/2021 года в номинации «Школьная»

Расширилась и зарубежная «география» конкурса. В почте творческого соревнования уже сейчас есть письма от наших соотечественников в Японии и Македонии, как и — традиционно — от русскоязычных жителей Украины, Беларуси, Казахстана. Широко, малыми и крупными городами и поселками, представлена в новогоднем конкурсе и Россия.

Напомним, что послания с конкурсными работами в музее будут ждать вплоть до последней декады месяца (по почтовому штемпелю — отправленные не позднее 10 января 2022 года). Лучшие открытки станут основой специальной выставки в зале «Музейной почты» в канун следующих новогодних и рождественских праздников. Не исключено, что работы-победительницы будут использованы и в других временных и передвижных экспозициях, в прочих акциях.

Смотрите также «Михайловское» объявляет о начале традиционного новогоднего конкурса

Подробнее о конкурсе «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» можно узнать на официальном сайте музея-заповедника.