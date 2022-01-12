Культура

Осужденный из себежской колонии покорил жюри Дельфийского чемпионата

В Санкт-Петербургском университете ФСИН России подвели итоги Дельфийского чемпионата среди отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ. Вокальный номер осужденного исправительной колонии № 6 (поселок Сосновый Бор, Себежский район) был признан лучшим в одной из самых популярных номинаций - «Эстрадное пение», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие проходило в очном и заочном форматах и состояло из нескольких этапов. Первый был организован в исправительных учреждениях, затем победителей определили в территориальных органах, после чего лучшие работы были направлены в Санкт-Петербург для участия в финале чемпионата.

Участники имели возможность проявить свои таланты более чем в 10 номинациях: от фотографии до кулинарного мастерства и дизайна одежды. При этом все творческие номера должны были соответствовать установленным требованиям и оценочным критериям.

УФСИН России по Псковской области в финальном этапе конкурса представило на суд жюри 5 работ осужденных. Сразиться за победу предстояло с представителями из разных уголков страны. По результатам чемпионата отбывающий наказание в ИК-6 Даниил Р. занял первое место в номинации «Эстрадное пение».

Как отметили в учреждении, вокалом и музыкой осужденный увлекается с детства, он окончил музыкальную школу. В стенах исправительной колонии - активный участник кружков: музыкального, церковного пения, кружка корреспондентов, победитель регионального этапа конкурса «Калина Красная». При выборе репертуара для участия в чемпионате учитывал характер песни, а также соответствие тембру голоса. За победу он награжден грамотой, которую ему лично вручил начальник исправительной колонии.