Культура

Конференция памяти деятеля культуры Михаила Семевского пройдет в Великих Луках

Памяти выдающегося деятеля русской культуры Михаила Семевского посвятят конференцию на его родине в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил профессор ВЛГАФК, член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, председатель Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки Дмитрий Белюков.

2022 год отмечен рядом памятных дат, связанных с жизнью и деятельностью Михаила Ивановича Семевского, выдающегося русского историка, издателя, общественного деятеля, первого Почетного гражданина города Великие Луки: 185-летием со дня рождения, 165-летием выхода в свет его книги «Историко-этнографические заметки о Великих Луках и Великолукском уезде», 130-летием со дня кончины, отметил Дмитрий Белюков.

В память об этих событиях Великолукское городское краеведческое общество, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки, Центральная городская библиотека имени М. И. Семевского при поддержке комитета культуры администрации города проводят краеведческую научно-практическую конференцию «М. И. Семевский: жизнь, труды, окружение и наследие (к 185-летию со дня рождения)».

Конференция состоится 14 апреля в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского. На ней планируют рассмотреть малоизвестные страницы жизни и деятельности М. И. Семевского и его окружения, оценить наследие М. И. Семевского и его влияние на развитие краеведения в Великих Луках и за его пределами.

К участию в конференции приглашаются ученые, краеведы, преподаватели образовательных учреждений, специалисты музейного, архивного и библиотечного дела, представители государственных, муниципальных и общественных организаций, СМИ и другие. Материалы конференции будут рекомендованы к публикации в очередном номере краеведческого альманаха «Великолукский вестник».

Для выступления на конференции необходимо до 1 апреля направить заявку членам оргкомитета Д. А. Белюкову, Г. В. Ковалевой (тема доклада, ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, место работы/учебы, контактный телефон, e-mail).

Конференция будет проходить в формате, предусматривающем соблюдение актуальных санитарно-эпидемиологических требований.

Адрес оргкомитета: 182113, Великие Луки, Центральная городская библиотека имени М. И. Семевского, улица Пионерская, дом 7; e-mail: lukilib@mail.ru.

Члены оргкомитета: