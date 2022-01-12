Культура

В Псковской области увековечили имена известных историков Татищева и Серебрянского

В Псковской области поддержали инициативу историка Михаила Семенова по увековечению имен выдающихся историков, уроженцев региона В. Н. Татищева и Н. И. Серебрянского. Об этом историк сообщил Псковской Ленте Новостей.

Выборской сельской модельной библиотеке (филиалу МБУК «Новоржевский РКСК») присвоили имя государственного деятеля, всемирно известного ученого-энциклопедиста и основоположника русской исторической науки В. Н. Татищева (1686-1750), а Вишлевской сельской библиотеке (филиал МБУК «Новоржевский РКСК») — имя известного русского историка, доктора церковной истории, профессора, исследователя древнерусской письменности и литературы Н. И. Серебрянского (1872-1940), уроженца деревни Крекшино (Крюково).

Михаил Семенов выразил благодарность главе сельского поселения «Выборская волость» Новоржевского района Ольге Васильевой и Собранию депутатов сельского поселения «Выборская волость» за поддержку его инициативы.

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«Присвоение Выборской сельской библиотеке имени В. Н. Татищева и Вишлевской сельской библиотеке имени Н. И. Серебрянского станет значимым ресурсом социокультурного развития и повышения имиджа Выборской волости, откроет новые возможности в работе по сохранению и популяризации историко-культурного наследия волости, а также будет символизировать преемственность поколений в деле сохранения памяти о выдающихся гражданах России, связанных с Выборской землей», - подытожил Михаил Семенов.