Культура

Глиняный Пушкин прибыл в «Михайловское» из старинного Дивеева

Завтра, 21 января, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» для посетителей откроют выставку «"Строкою Пушкина воспеты…". Пушкинские литературные герои в дивеевской глиняной игрушке».

Наталья Крушинская. Статуэтка «Что за прелесть эти сказки». Фото предоставлено музеем-заповедником «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, выставка приехала в Псковскую область из села Дивеева Нижегородской области. На весь православный мир это село знаменито по Серафимову Дивеевскому во имя Святой Троицы женскому монастырю. В конце XVIII эта обитель была взята на попечение преподобным Серафимом Саровским, тогда еще молодым иеродьяконом, и на сегодня почитается четвертым, после Иверии, Афона и Киево-Печерской лавры, «земным Уделом Пресвятой Богородицы». В «Михайловском» отметили также, что расположено Дивеево недалеко от знаменитого пушкинского Болдина.

Яков Ерькин. «Слуги белку стерегут». Фото предоставлено музеем-заповедником «Михайловское».

Дивеевская глиняная игрушка — один из самых молодых художественных промыслов в России. Зародился он всего три десятилетия назад талантом и стараниями Натальи Крушинской — художника по духу и музыканта и педагога по профессии, рассказали в музее-заповденике. Сюжеты игрушек разнообразны: православные, фольклорные, литературные, бытовые сцены. «Глиняная пушкиниана» — одна из приоритетных тем в творчестве мастеров из-под Нижнего Новгорода. Для изготовления оригинальных игрушек-композиций, декоративных панно, свистулек, колокольчиков, погремушек используется местная глина разных расцветок, в результате чего фигурки оказываются «окрашенными» в мягкие и теплые терракотовые тона. Чтобы акцентировать отдельные детали, дивеевские керамисты иногда также используют ангоб.

Для показа в «Михайловском» в Дивееве отобрали сто фигурок, составляющих 56 композиций исключительно по мотивам произведений А. С. Пушкина.

Выставка «"Строкою Пушкина воспеты...". Пушкинские литературные герои в дивеевской глиняной игрушке» развернута в Научно-культурном центре музея (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать здесь до 2 апреля.