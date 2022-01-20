Культура

Финал «Киномании на Великой» пройдет в Пскове 1 февраля

Финал областного фестиваля короткометражного молодежного кино «Киномания на Великой» пройдет в кино-развлекательном комплексе «Волшебный Город» в Пскове 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Программа финала предполагает кинопоказ лучших работ и награждение победителей конкурса короткометражного кино. Кроме того, на мероприятии участники киношколы, которая проходила в рамках фестиваля, смогут получить свои сертификаты о прохождении обучения.

Вход на кинопоказ бесплатный, необходима предварительная регистрация (количество мест ограничено):

Начало в 19:00. Вход в зрительный зал с 18:30.

Отметим, посетить мероприятие возможно только при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании, ПЦР-теста и медицинской маски.

Всю подробную информацию о фестивале можно посмотреть на его сайте.