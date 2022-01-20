Культура

Псковичей приглашают на выставку «Зимние дни»

Выставка «Зимние дни» изостудии «Акварель» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова (библиотеке на Конной). Там представлены 25 работ учеников члена Союза художников России Галины Дячок, которая 22 года назад создала в Пскове собственную студию живописи для детей и взрослых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

На открытие очередной выставки этой студии пришли, в том числе, самые первые ученики «Акварели». Они рассказали, что все началось с восхищения картинами самой Галины Дячок. Однажды ее спросили, не возьмется ли она учить живописи начинающих. «Художник согласилась, со временем вокруг нее образовался настоящий клуб любителей прекрасного. Раз в неделю члены этого клуба собираются на этюды (в теплое время года – на пленэры). С тех пор не раз выставляли на всеобщее обозрение свое творчество», - заметили в библиотеке.

Нынешняя выставка студии «Акварель» в библиотеке на Конной еще и выставка-продажа. Желающие приобрести некоторые картины появились в день ее открытия. «Например, Мирославе Митрофановой пришлось проводить срочные консультации с мамой, чтобы определиться, за сколько она хочет продать своего "Кота". Заодно выяснилось, что Мира учится в художественной школе, но студия "Акварель" - это другое, там ученики Галины Дячок постигают не просто технику живописи, а саму суть искусства», - рассказали в учреждении.

На фото: Мирослава Митрофанова

«Секрет успеха студии "Акварель" заключается в том, что ее руководитель верит: каждый человек – художник, ведь взрослые ученики студии оказались людьми самых разных профессий», - отметили в библиотеке.

Поздравляя Галину Дячок и ее учеников с новым вернисажем, художник Эдуард Шарипов напомнил собравшимся, что живопись – это еще и огромный труд. Он порадовался тому, что ученики студии «Акварель» имеют возможность делиться с окружающими своим видением пространства, потому что Галина Дячок помогает им в этом. По его словам, открывать в себе художника крайне важно. «Иначе люди ходят по городу и видят только грязь под ногами, не понимая, что эта грязь великолепна. Ведь миссия художника – очищать пространство и взгляд. Не проспите в себе художников!» - рекомендовал он.

Выставка «Зимние дни» будет работать в библиотеке на Конной до 16 февраля.