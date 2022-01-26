Культура

Выделить средства на ремонт себежской библиотеки поручил губернатор

Губернатор Михаил Ведерников поручил выделить средства из резервного фонда администрации региона на разработку проектно-сметной документации для ремонта кровли Себежской центральной районной библиотеки имени И. А. Бунина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на эти цели требуется около 1,5 миллиона рублей.

Финансирование направят на проведение подготовительных работ, а также на комплексное исследование несущих конструкций. Так, самая большая статья расходов - подготовка проекта ремонта.

В настоящее время кровля учреждения культуры находится в аварийном состоянии и остро нуждается в капитальном ремонте. Само здание библиотеки - объект культурного наследия регионального значения. Вопрос проведения дальнейших работ на объекте и источники финансирования будут прорабатывать комитет по культуре Псковской области и региональный комитет по охране объектов культурного наследия.