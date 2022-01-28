Культура

Финалистов «Киномании на Великой» торжественно наградят в Пскове

Финалистов конкурса короткометражного молодежного кино, организованного в рамках областного фестиваля «Киномания на Великой», торжественно наградят в Пскове 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр



Зрителям представят девять лучших кинолент, которые, по мнению жюри, получили самые высокие оценки в следующих номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучший молодежный фильм» и «Лучший социальный ролик».



В шорт-лист финалистов конкурса входят:

«Мастерская духа. Остров Колпина» (авторы: Дина Дабришюте, Денис Алексеев, Дмитрий Шерстнев)

«Вместе» (авторы: Людмила Бомейко, Галина Курочкина, Александр Сергеев, Кирилл Орлов)

«Места для поцелуев» (автор: Александр Симаков)

«Когда никто не слышит» (авторы: Иван Полковников, Елизавета Зенко)

«Тайны Псковских храмов. Покровка» (авторы: команда «Молодежного ТВ Пскова»)

«Просто шаг» (автор: Карина Зайнулина)

«В поисках правды» (автор: Кирилл Орлов)

«Мама, я тебя люблю» (авторы: Лада Кравченко, Ульяна Бобылева)

«Единоверие в Пскове. Тайны храма Николы Явленного от Торга» (авторы: Маргарита Иванова, Анастасия Иванова)

Награждение пройдет в развлекательном центре «Волшебный Город». Мероприятие начнется в 19.00.

Двери зрительного зала откроются в 18.30. Вход на кинопоказ бесплатный, необходима предварительная регистрация (количество мест ограничено).

Посетить мероприятие возможно только при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР-теста и медицинской маски, отметили в центре.