Финалистов «Киномании на Великой» торжественно наградят в Пскове

Финалистов конкурса короткометражного молодежного кино, организованного в рамках областного фестиваля «Киномания на Великой», торжественно наградят в Пскове 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.
Фото: Псковский городской молодежный центр
Зрителям представят девять лучших кинолент, которые, по мнению жюри, получили самые высокие оценки в следующих номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучший молодежный фильм» и «Лучший социальный ролик».
Награждение пройдет в развлекательном центре «Волшебный Город». Мероприятие начнется в 19.00.
Двери зрительного зала откроются в 18.30. Вход на кинопоказ бесплатный, необходима предварительная регистрация (количество мест ограничено).
Посетить мероприятие возможно только при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР-теста и медицинской маски, отметили в центре.