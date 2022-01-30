Культура

В Псковской области пройдут мероприятия, посвященные годовщине гибели Александра Пушкина

В начале февраля в Псковской области пройдет ряд мероприятий, посвященных 185-й годовщине со дня гибели поэта Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

В большом концертном зале Псковской областной филармонии 4 февраля состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра «Метель». Мероприятие с песочной анимацией вернет слушателей к событиям легендарной повести, положенной на музыку Георгия Свиридова, соответствующей духу пушкинской эпохи и характерам героев. Билеты, в частности, можно приобрести по «Пушкинской карте».

У памятника поэту в Летнем саду областной столицы 10 февраля пройдет митинг «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу». У подножия монумента состоится чтение стихов Александра Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В этот день с 17.00 до 20.00 впервые будет организована аудиотрансляция произведений Александра Пушкина на улицах Пскова. Жители и гости города услышат стихи и отрывки прозы на протяжении от Октябрьской площади до улицы Кузнецкой.

На набережной в Пскове будет работать выставка, которая познакомит с 30-ю интересными фактами из жизни Александра Пушкина.

Памятные мероприятия в день гибели поэта пройдут и в Пушкинских Горах. В Михайловском будет работать выставка из собрания Новгородского музея-заповедника, запланирована встреча с поэтом, критиком и публицистом Юрием Кублановским.

В научно-культурном центре пройдет экскурсия по выставочным залам и литературный спектакль «Пир», который покажет Александринский театр. Вход организован по пригласительным билетам.

Отметим, что 10 февраля вход в музеи Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет бесплатным для всех индивидуальных посетителей.

«Прошу гостей концертов и выставок строго соблюдать все меры противовирусной безопасности. Берегите себя и наслаждайтесь прекрасным», — обратился к жителям и гостям региона Михаил Ведерников.