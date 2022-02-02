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Культура

Победителей конкурса молодежного кино «Киномания на Великой» определили в Пскове

02.02.2022 19:59|ПсковКомментариев: 0

Завершился конкурс видеоработ в рамках областного фестиваля короткометражного молодежного кино «Киномания на Великой». Всего было подано 65 заявок из разных городов Псковской области: Пскова, Великих Лук, Опочки, Себежа, Плюссы и других. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова. 

На конкурс принимались работы по трем направлениям: документальное кино, игровое кино и социальные ролики. Тематика присланных работ была разнообразной: проблемы взаимоотношения поколений, острые социальные нужды маленьких городов, межличностные отношения среди ровесников. Также во многих работах прослеживалась любовь к родным местам, авторы рассказывали о достопримечательностях своих городов, знакомили с выдающимися личностями, которые оказали влияние на города.

Из 65 работ оргкомитет отобрал 16. В финал вышли 9 лучших, занявших призовые места в каждой из номинаций.

По итогам конкурса в номинации «Лучший молодежный фильм» первое место занял фильм «Вместе» команды авторов Людмилы Бомейко, Галины Курочкиной, Александра Сергеева, Кирилла Орлова. Второе место завоевал фильм «В поисках правды» (автор Кирилл Орлов), третье место – фильм «Места для поцелуев» (автор Александр Симаков).

Призовые места в номинации «Лучший документальный фильм» распределились следующим образом: 1-е место – фильм «Мастерская духа. Остров Колпина» (авторы: Дина Дабришюте, Денис Алексеев, Дмитрий Шерстнев), 2 место – фильм «Тайны Псковских храмов. Покровка» (Молодежное ТВ Пскова), 3 место – «Единоверие в Пскове. Тайны храма Николы Явленного от Торга» (авторы: Маргарита Иванова, Анастасия Иванова).

В номинации «Лучший социальный ролик» лучшими работами стали: 1-е место – «Мама, я тебя люблю» (авторы: Лада Кравченко, Ульяна Бобылева), 2-е место – «Когда никто не слышит» (авторы: Иван Полковников, Елизавета Зенко) и 3-е место – «Просто шаг» (автор Карина Зайнулина).

Все фильмы отмечены специальными наградами фестиваля, авторы получили сертификаты от Nordman. Главным призом для победителей станет возможность посетить партнера фестиваля – кинокомпанию «Ленфильм». Для ребят будет организована поездка в Санкт-Петербург: они смогут побывать на экскурсии и познакомиться с историей старейшей киностудии страны.

Конкурс организован Псковским городским молодежным центром при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, комитета по культуре Псковской области, кинокомпании «Ленфильм» и ООО «Псков-Полимер».

Теги: #кино #псков #киномания
Источник: Псковская Лента Новостей
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