Культура

Актуальные проблемы церковной истории обсудили на круглом столе в Великих Луках

Круглый стол «Духовный путь земли Великолукской: актуальные проблемы церковной истории и церковного краеведения» состоялся в Великих Луках 4 февраля. Об этом сообщается в группе «Великолукское городское краеведческое общество» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Евгений Николаенков

Мероприятие прошло в рамках XIV Свято-Тихоновских православных педагогических чтений. Организаторами выступили Великолукская и Невельская епархия Псковской митрополии, Великолукское городское краеведческое общество и Центральная городская библиотека имени М. И.Семевского.

В рамках круглого стола обсуждали три вопроса:

К 100-летию процесса изъятия церковных ценностей: трагедия Церкви, национального самосознания и культурного наследия.

К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность.

К 200-летию Храма Казанской иконы Божией Матери: памятники истории и культуры Великолукской земли.

В ходе встречи прозвучало 15 сообщений, состоялось обсуждение предложенных тем.

В мероприятии приняли участие:

- руководитель отдела религиозного образования и катехизации Великолукской и Невельской епархии протоиерей Сергий Матвеев,

- сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член Совета союза краеведов России, кандидат исторических наук, профессор «ВЛГАФК» Дмитрий Белюков,

- сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член союза краеведов России, директор Центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского Галина Ковалева,

- Почетный гражданин города Великие Луки, заслуженный учитель РФ, краевед Владимир Орлов,

- начальник отделения Государственного архива Псковской области в городе Великие Луки Надежда Лопатина,

- преподаватель Великолукского медицинского колледжа, смотритель Музея здравоохранения Великих Лук, член СКР Игорь Саюнов,

- заслуженный учитель школы РСФСР, обладатель звания «Почетный профессор» Борис Ханин,

- поэтесса Людмила Скатова,

- доцент каф. «История, философия, политология и социология» Великолукского филиала ФГБОУ ВО «ПГУПС», член Общественного совета Станислав Петров,

- начальник отдела научно-справочного аппарата и использования архивных документов ВЛО ГАПО Татьяна Савельева,

- доцент кафедры «Русский и иностранный языки» Великолукского филиала «ПГУПС» Олег Яровиков,

- заместитель начальника управления образования администрации Великих Лук Светлана Белюкова,

- заведующая архивным отделом администрации города Великие Луки Светлана Заблецева,

- ведущий инженер Локомотивного депо, руководитель Музея истории Великолукского локомотивного депо Геннадий Балакирев,

- поэт Владимир Павлов,

- руководитель Музея истории образования в городе Великие Луки Татьяна Дроздова,

- блогер ПЛН, писатель и поэт Андрей Канавщиков,

- краевед Вячеслав Сизов.

С программой круглого стола можно ознакомиться здесь.