Актуальные проблемы церковной истории обсудили на круглом столе в Великих Луках

Круглый стол «Духовный путь земли Великолукской: актуальные проблемы церковной истории и церковного краеведения» состоялся в Великих Луках 4 февраля. Об этом сообщается в группе «Великолукское городское краеведческое общество» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Евгений Николаенков
Мероприятие прошло в рамках XIV Свято-Тихоновских православных педагогических чтений. Организаторами выступили Великолукская и Невельская епархия Псковской митрополии, Великолукское городское краеведческое общество и Центральная городская библиотека имени М. И.Семевского.
В рамках круглого стола обсуждали три вопроса:
В ходе встречи прозвучало 15 сообщений, состоялось обсуждение предложенных тем.
В мероприятии приняли участие:
- руководитель отдела религиозного образования и катехизации Великолукской и Невельской епархии протоиерей Сергий Матвеев,
- сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член Совета союза краеведов России, кандидат исторических наук, профессор «ВЛГАФК» Дмитрий Белюков,
- сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член союза краеведов России, директор Центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского Галина Ковалева,
- Почетный гражданин города Великие Луки, заслуженный учитель РФ, краевед Владимир Орлов,
- начальник отделения Государственного архива Псковской области в городе Великие Луки Надежда Лопатина,
- преподаватель Великолукского медицинского колледжа, смотритель Музея здравоохранения Великих Лук, член СКР Игорь Саюнов,
- заслуженный учитель школы РСФСР, обладатель звания «Почетный профессор» Борис Ханин,
- поэтесса Людмила Скатова,
- доцент каф. «История, философия, политология и социология» Великолукского филиала ФГБОУ ВО «ПГУПС», член Общественного совета Станислав Петров,
- начальник отдела научно-справочного аппарата и использования архивных документов ВЛО ГАПО Татьяна Савельева,
- доцент кафедры «Русский и иностранный языки» Великолукского филиала «ПГУПС» Олег Яровиков,
- заместитель начальника управления образования администрации Великих Лук Светлана Белюкова,
- заведующая архивным отделом администрации города Великие Луки Светлана Заблецева,
- ведущий инженер Локомотивного депо, руководитель Музея истории Великолукского локомотивного депо Геннадий Балакирев,
- поэт Владимир Павлов,
- руководитель Музея истории образования в городе Великие Луки Татьяна Дроздова,
- блогер ПЛН, писатель и поэт Андрей Канавщиков,
- краевед Вячеслав Сизов.
С программой круглого стола можно ознакомиться здесь.