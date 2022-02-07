Культура

Псковский архив рассказал, что входило в коллекцию купца Плюшкина

В феврале исполняется 185 лет со дня рождения купца и мецената Федора Плюшкина. Об этом сотрудники Государственного архива Псковской области сообщили в инстаграм-аккаунте.

Федор Плюшкин (1837 – 1911) – купец 2-й гильдии, потомственный почетный гражданин города Пскова, почетный член Псковского археологического общества, коллекционер.

«Федор Плюшкин родился в феврале 1837 года в городе Валдай в купеческой семье. Образование Федора Михайловича ограничилось курсом городского училища. Пришлось работать учеником в лавках своих родственников в Валдае, затем — у знакомого купца в Москве. К 22 годам Плюшкин дослужился до приказчика», - отметили сотрудники архива.

С 1859 года жил в Пскове, где владел галантерейным делом. С 1867 года избирался в Псковскую городскую Думу, был членом городской управы.

«Известность Федору Михайловичу Плюшкину принесла собранная им на территории Псковской губернии коллекция древностей. Она насчитывала более 1 миллиона предметов, относящихся к различным областям знаний и культуры. Коллекция считалась 4-й в России и 11-й в мире», - подчеркнули сотрудники архива.

Музей Плюшкина состоял из следующих разделов:

иконы,

древняя церковная утварь,

церковнославянские рукописи,

старопечатные книги,

древние грамоты,

богослужебные книги,

русская одежда,

старинное оружие,

живопись и рисунки,

гравюры,

лубочные картины,

сатирические картины,

автографы писателей и государственных деятелей,

дипломы, грамоты,

патенты,

монеты,

медали,

печати города Пскова,

масонские знаки,

книги, рукописи,

планы и карты,

манифесты,

собрание книг по нумизматике и истории Пскова,

почтовые марки,

серебро,

фарфор,

стекло,

игральные карты,

трубки.

Федор Плюшкин скончался 24 апреля 1911 года и был похоронен на Дмитриевском кладбище в Пскове. После смерти его коллекцию передали в Русский государственный музей.