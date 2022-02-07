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Культура

«Гербарий» на встрече с псковичами покажет тикток-блогер

07.02.2022 15:51|ПсковКомментариев: 0

Поэтический клуб «Зеркало» в Пскове приглашает всех желающих на встречу, гостем которой станет поэт, артистка молодежного театра «Гротеск», тикток-блогер Диана Константинова со своей творческой программой «Гербарий». Об этом сообщается в группе «Литературный Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Литературный Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Специальный гость программы – музыкант Вадим Флаворс. Диана и Вадим создали проект, в котором объединили музыку и стихи, и на встрече они покажут, что у них получилось, анонсируют мероприятие организаторы. 

Диана Константинова – многократный победитель многочисленных поэтических конкурсов, в том числе городского конкурса «Чернильница», дипломант фестиваля «Словенское поле», «Изборская крепость», призер радиоконкурса молодых поэтов «В риFMу», лауреат фестиваля «Зеленое яблоко», обладатель гран-при Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри».

Записаться на встречу можно по ссылке или по телефону: +79211137905 (WhatsApp). Мероприятие состоится 15 февраля в 18.30 в актовом зале третьего этажа Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Для посещения необходим QR-код об имеющейся прививке или перенесенном заболевании или документ о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. 

Теги: #псков #литература #творчество
Источник: Псковская Лента Новостей
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