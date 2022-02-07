Культура

Память Пушкина почтили на торжественном митинге в Пскове

Память Пушкина почтили участники торжественного митинга в Пскове сегодня, 10 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии приняли участие глава администрации Пскова Борис Елкин, депутат городской Думы Ольга Федорова и представители сферы культуры.

Началось памятное мероприятие с выступления руководителя молодежного театра «Гротеск» Романа Захарова. Он исполнил отрывок из романа в стихах «Евгений Онегин», посвященный дуэли главного героя с Владимиром Ленским.

Затем взял слово член Союза писателей России Валерий Мухин. Он призвал собравшихся «любить Пушкина и сделать его своей настольной книгой читать и пропагандировать творчество поэта среди молодежи».

Смотрите также День памяти Пушкина отмечают в Псковской области

Также свои стихи, посвященные Александру Пушкину, прочли члены Союза писателей России Иван Иванов, Валентина Алексеева, Виктор Зверев и Андрей Беньяминов.